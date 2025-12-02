Ministarstvo financija očekuje do kraja godine isplatu 7. tranše od 1,1 mlrd. eura 

Iz Ministarstva financija izvijestili su kako očekuju isplatu 7. tranše u okviru instrumenta za oporavak od pandemije, odnosno Mehanizma za oporavak i otpornost, u visini od 1,1 milijardu eura do kraja ove godine.

Kako ističu u svom priopćenju, Komisija je u ponedjeljak potvrdila pozitivnu preliminarnu ocjenu prema kojoj je Hrvatska u zadovoljavajućoj mjeri ostvarila svih 53 reformska i investicijska pokazatelja, koji su bili temelj za slanje predmetnog zahtjeva, u područjima gospodarstva, energetike, vodnog gospodarstva i gospodarenja otpadom, prometa, poljoprivrede, javne uprave, pravosuđa i digitalizacije, tržišta rada, mirovinskog sustava i socijalne zaštite te graditeljstva.

“Slijedom navedenog, isplatu sedme tranše, u iznosu od 1,1 milijarde eura, očekujemo do kraja ove godine, što će biti najveća pojedinačna uplata iz EU proračuna Hrvatskoj ikad. Time će ukupno isplaćeni iznos iz Mehanizma za oporavak i otpornost dosegnuti 6,4 milijarde eura (od ukupno 10,04 milijarde eura na raspolaganju). Važno je istaknuti da je Hrvatska jedina država EU kojoj je dosad potvrđeno da je u potpunosti ispunila sve pokazatelje u okviru sedam realiziranih zahtjeva, odnosno 100%. Konkretno, od ukupno 407 pokazatelja, Europska komisija potvrdila je uspješno izvršenje 236 reformskih i investicijskih pokazatelja koji se odnose na sedam realiziranih zahtjeva”, istaknuli su iz Ministarstva financija.

U svom priopćenju dodaju da u idućim danima planiraju poslati i 8. zahtjev za plaćanje u iznosu od 897 milijuna eura, na temelju ispunjenih svih 17 predviđenih pokazatelja.

Podsjetimo, Europska komisija je ranije u ponedjeljak predložila da se Hrvatskoj odobri sedma isplata u iznosu od 1,1 milijardi eura.

“Komisija je danas pozitivno ocijenila sedmi hrvatski zahtjev za plaćanje u iznosu od 1,1 milijarde eura u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost. Ta je ocjena važan korak prema isplati sredstava EU-a za poticanje gospodarskog rasta i otpornosti Hrvatske”, kaže se u priopćenju Komisije.

Komisija je svoju preliminarnu ocjenu da je Hrvatska ostvarila ključne etape i ciljne vrijednosti potrebne za sedmo plaćanje poslala Gospodarskom i financijskom odboru, koji sada ima četiri tjedna za izdavanje mišljenja. Plaćanje Hrvatskoj može se izvršiti nakon što Gospodarski i financijski odbor izda mišljenje, a Komisija donese odluku o plaćanju.

Komisija je utvrdila da je Hrvatska provela reforme i ulaganja na dobrobit građana i poduzeća, usmjerene na ključna područja socijalnih usluga, tržišta rada, poslovnog okruženja, digitalizacije državnih usluga, energetike, prometa, gospodarenja vodama i otpadom te razvoja tržišta kapitala i akademske suradnje. Ta su postignuća Hrvatskoj omogućila ispunjenje 22 ključne etape i 31 ciljne vrijednosti povezanih sa sedmim plaćanjem u okviru Plana za oporavak i otpornost.



Glavne mjere obuhvaćene hrvatskim zahtjevom za plaćanje uključuju nadogradnju visokonaponske mreže, poboljšanje priključivanja na mrežu, bolje povezivanje južne i sjeverne energetske mreže u zemlji te povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije. Izgrađeno je ili modernizirano 300 km visokonaponskih elektroenergetskih vodova te ugrađeno 40 000 pametnih brojila električne energije, čime će se poboljšati digitalizacija i učinkovitost hrvatskog energetskog sustava.

Hrvatska iz Plana za oporavak i otpornost od pandemije ima na raspolaganju 10 milijardi eura, od čega 5,8 milijardi eura u bespovratnim sredstvima i 4,2 milijarde eura u zajmovima.

Hrvatska je do sada povukla oko 5,3 milijarde eura.