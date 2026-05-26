Ministri energetike MED9 u Opatiji raspravljali o energetskoj sigurnosti 

Na sastanku ministara energetike MED9 u utorak u Opatij, raspravljalo se o potrebi snažnijeg usklađivanja europskih regulatornih i financijskih okvira sa specifičnostima mediteranskih energetskih sustava, osobito kada je riječ o ulaganjima u mreže i zaštiti kritične energetske infrastrukture, priopćeno je iz Ministarstva gospodarstva.

Na sastanku posvećenom energetskoj sigurnosti, otpornosti energetskih sustava i konkurentnosti europskog gospodarstva u uvjetima energetske tranzicije, kojem je domaćin bilo Ministarstvo gospodarstva, uz hrvatske sudjelovali su i predstavnici Cipra, Francuske, Grčke, Italije, Malte, Portugala, Slovenije i Španjolske te predstavnici Europske komisije.

Državni tajnik Vedran Špehar istaknuo je tom prilikom da Hrvatska danas ima važnu ulogu u jačanju energetske sigurnosti srednje i jugoistočne Europe zahvaljujući ulaganjima u LNG terminal na Krku, JANAF-ov sustav i regionalne interkonekcije. Naglasio je kako energetska sigurnost više nije pitanje samo diversifikacije opskrbe, već i otpornosti sustava, zaštite kritične infrastrukture i snažnijeg regionalnog povezivanja.

“Hrvatska se kroz razvoj LNG terminala na Krku i jačanje regionalnih energetskih interkonekcija pozicionirala kao važno energetsko čvorište Mediterana i ovog dijela Europe te kao pouzdan partner u jačanju europske energetske sigurnosti”, naglasio je Špehar.

Sudionici sastanka raspravljali su o potrebi snažnijeg usklađivanja europskih regulatornih i financijskih okvira sa specifičnostima mediteranskih energetskih sustava, osobito kada je riječ o ulaganjima u mreže, skladišne kapacitete, fleksibilnost sustava i zaštitu kritične energetske infrastrukture. Hrvatska je pritom naglasila važnost tehnološki neutralnog pristupa koji omogućuje paralelan razvoj obnovljivih izvora energije, plinske infrastrukture i nuklearne energije radi očuvanja stabilnosti i konkurentnosti energetskog sustava, ističu iz Ministarstva.



U zajedničkoj izjavi ministara potvrđena je predanost jačanju energetske sigurnosti, diversifikaciji opskrbnih pravaca, razvoju prekogranične infrastrukture i konkurentnoj čistoj energetskoj tranziciji. U izjavi se ističe važnost otpornosti energetskih sustava, ulaganja u infrastrukturu i snažnije koordinacije država MED9 u području energetske politike Europske unije.

Sudionici su prethodno obišli LNG terminal i terminal JANAF-a u Omišlju, gdje su upoznati sa strateškom ulogom hrvatske energetske infrastrukture u diversifikaciji opskrbnih pravaca i jačanju sigurnosti opskrbe Hrvatske i šire regije, navodi se u priopćenju.