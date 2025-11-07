MOL Grupa ostvarila solidne rezultate u trećem tromjesečju, najavila kako će revidirati prognoze za 2025.

MOL Grupa objavila je financijske rezultate za treće tromjesečje 2025. godine. Tvrtka je ostvarila dobit prije oporezivanja od 503 milijuna USD, zadržavši rezultat na razini prethodne godine.

Snažan rezultat rafinerijskog poslovanja i rast prodaje goriva pridonijeli su dobroj EBITDA izvedbi, pri čemu je djelatnost Usluge kupcima nastavila snažan rast, a djelatnost Istraživanja i proizvodnje nafte i plina zadržala je stabilne rezultate.

Predsjednik Uprave i glavni izvršni direktor MOL Grupe Zsolt Hernádi izjavio je:

“Navikli smo na dinamična razdoblja, ali i po našim standardima, iza nas su vrlo izazovni mjeseci. Dovoljno je spomenuti sankcije koje utječu na tržište nafte, požar u Százhalombatti ili poteškoće s transportom naftovodom Janafa. Ipak, unatoč svim tim zahtjevnim okolnostima, MOL Grupu ništa nije skrenulo s odabranog puta. Zahvaljujući predanosti naših kolega, operativnoj učinkovitosti i fleksibilnosti, uspjeli smo ostvariti snažno tromjesečje. No, imajući u vidu nove izazove koji su pred nama, morali smo revidirati ovogodišnju EBITDA prognozu.

Uz sve navedeno, nastavljamo provedbu naše transformacijske strategije, čiji je trenutačno najvažniji cilj učinkovitije oblikovanje pravne strukture kompanije i prelazak na holding strukturu kakva je uobičajena u međunarodnoj naftnoj industriji. O tome će odlučivati naši dioničari na izvanrednoj glavnoj skupštini sazvanoj za 27. studenoga.

Usred svih poslovnih zadataka, važno je i prisjetiti se značajnih obljetnica: ove godine obilježavamo 60 godina od osnivanja Rafinerije Dunav i naftno-plinskog polja Algyő, a imamo razloga i za slavlje u djelatnosti Usluge kupcima – prošlo je deset godina otkako smo pokrenuli Fresh Corner mrežu, koja je izrasla u najveći lanac kafića u regiji, s gotovo 1400 prodajnih mjesta i više od 180.000 šalica kave prodanih dnevno. Sve to jasno pokazuje da MOL može rasti i razvijati se u svim okolnostima.“

Djelatnost Istraživanja i proizvodnje nafte i plina ostvarila je stabilne rezultate u uvjetima relativno stabilnog tržišta. Proizvodnja je u trećem tromjesečju iznosila prosječnih 92,3 tisuće boe dnevno, što je donja granica godišnjeg plana (92-94 mboepd), ponajviše zbog privremenih zastoja u Mađarskoj. Izgledi za kratkoročno poboljšanje su pozitivni – u listopadu je proizvodnja porasla na 98,4 mboepd. U međuvremenu, obnovljen je izvoz sirove nafte iz Kurdistana prema Turskoj, a dovršen je i projekt plinske ekspanzije “KM250“ u postrojenju Khor Mor u Kurdistanu.

Djelatnost Rafinerija i marketinga zabilježila je poboljšanje rezultata zahvaljujući povoljnom rafinerijskom okruženju, prije svega zbog širenja rafinerijskih marži za gotovo 6 USD po barelu. Obrađene količine bile su sezonski niže zbog redovitog godišnjeg održavanja, dok su prodajne količine ostale na razini prošle godine. Petrokemijsko okruženje nije pokazalo oporavak pa rezultati tog segmenta i dalje ostaju ispod razine profitabilnosti. Nakon listopadskog požara u Rafineriji Dunav, jedinice koje nisu bile zahvaćene požarom uspješno su ponovno pokrenute, a procjena štete je u tijeku.

Djelatnost Usluge kupcima ostvarila je pozitivan rezultat i ostala na snažnoj putanji rasta. Rezultati su poduprti solidnom sezonom i snažnom prodajom goriva, uz povećanje marži zahvaljujući povoljnijem cjenovnom okruženju u Hrvatskoj i Rumunjskoj. Rast segmenta ne-goriva zadržao je pozitivan zamah. Iako su rast troškova rada i inflacija opteretili rezultate, jednokratni pozitivan učinak na godišnjoj razini ostvaren je zbog spajanja u segmentu flotnih usluga.

Djelatnost Usluge kružnog gospodarstva zabilježila je negativne rezultate pod utjecajem sezonalnosti, zbog pojačane aktivnosti povrata ambalaže (DRS) uz niže prihode te pada prodaje sekundarnih sirovina. Očekuje se da će pozitivne regulatorne promjene u sustavu proširene odgovornosti proizvođača (EPR), zajedno s mjerama za povećanje učinkovitosti, donijeti poboljšanje u nadolazećim tromjesečjima.

Rezultati plinskog poslovanja lošiji su u odnosu na prošlu godinu, zbog promjena makroekonomskih čimbenika i reguliranih tarifnih razina, unatoč snažnoj regionalnoj potražnji za prijenosom.