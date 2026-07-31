MOL kupuje Shellov udio u plinskom projektu u ciparskom ekonomskom pojasu

Mađarska naftna i plinska grupa MOL objavila je u petak da je dogovorila kupnju ciparske podružnice energetskog diva Shella koja će joj donijeti 35-postotni vlasnički udio u projektu s plinskim poljem Aphrodite u ciparskom ekonomskom pojasu.

MOL je sa Shellom potpisao ugovor o kupnji BG Cyprus Ltd., stoji u priopćenju, uz napomenu da vrijednost transakcije iznosi do 720 milijuna američkih dolara, uz moguća usklađenja pri zaključenju i dodatna plaćanja, ovisno o realizaciji ključnih etapa razvoja projekta.

BG Cyprus Ltd. vlasnik je 35-postotnog udjela u Bloku 12, s plinskim poljem Aphrodite koje se nalazi u isključivoj ekonomskoj zoni Cipra, otprilike 170 kilometara jugoistočno od ciparske obale, prema Shellovom priopćenju.

Polje je otkriveno 2011. godine, a procjenjuje se da sadrži oko 104 milijarde kubičnih metara “uvjetovanih resursa” prirodnog plina, te osam milijuna barela kondenzata, navodi pak MOL.

Plan razvoja predviđa bušenje četiriju bušotina i gradnju plutajućeg proizvodnog postrojenja u istočnom Sredozemlju. Konačna investicijska odluka očekuje se u idućoj godini, a početak proizvodnje plina u 2031., dodaje se u priopćenju mađarske kompanije.

Projekt uključuje i gradnju oko 250 kilometara dugog podmorskog plinovoda kojim će se plin transportirati do egipatskog plinskog sustava.

Zaključenje transakcije očekuje se početkom 2027., nakon pribavljanja regulatornih dozvola i ispunjenja ostalih uvjeta, stoji u MOL-ovom priopćenju.

Po dovršetku transakcije MOL će se pridružiti partnerima u projektu, američkom Chevronu, operateru s 35-postotnim udjelom, i izraelskom NewMed Energyju, vlasniku 30-postotnog udjela.

Ulazak u projekt na Cipru dodatno će proširiti MOL-ov međunarodni portfelj i ojačati njegovu otpornost u uvjetima geopolitičke neizvjesnosti, istaknuo je predsjednik Uprave i glavni izvršni direktor MOL Grupe Zsolt Hernádi.

Ulaganje je u skladu s MOL-ovom strategijom širenja međunarodnog portfelja istraživanja i proizvodnje i dugoročno će povećati rezerve i proizvodnju, dodao je Hernádi.

Plinsko polje Aphrodite i dalje je atraktivna razvojna prilika i igrat će važnu ulogu u potpori regionalnim potrebama za energijom, rekao je pak u priopćenju direktor Shellovogo integriranog plinskog poslovanja Cederic Cremers.

Shell se odlučio povući iz projekta

“Motivi su za našu odluku o izlasku (iz projekta – op. ur.) disciplinirana raspodjela kapitala i odluke o portfelju, u kontekstu usmjeravanja fokusa na prilike koje jačaju naš integrirani lanac vrijednosti u LNG-u”, dodao je Cremers u priopćenju.

MOL-ova imovina za istraživanje i proizvodnju ugljikovodika obuhvaća 11 zemalja, a sama kompanija proizvodi naftu i plin u osam država, uključujući Hrvatsku, Azerbajdžan, Egipat i matičnu Mađarsku.

Mađarska kompanija navodi u strategiji da joj je cilj u idućih pet godina održavati proizvodnju od najmanje 90 tisuća barela ekvivalenta nafte dnevno, uz daljnje širenje međunarodnog portfelja i sklapanje novih strateških partnerstava.