Shell ostvario najveću dobit od 2022., uzlet nisu donijele samo više cijene nafte

Prilagođena dobit više se nego udvostručila na 9,84 milijarde dolara, potaknuta trgovanjem LNG-jem i naftom te poremećajima na energetskim tržištima.

Shell je u drugom tromjesečju više nego udvostručio prilagođenu dobit, koja je dosegnula 9,84 milijarde dolara i premašila očekivanja analitičara zahvaljujući višim cijenama nafte i plina te povećanoj volatilnosti tržišta tijekom sukoba na Bliskom istoku.

Rezultate britanskog energetskog diva dodatno su pogurali snažno trgovanje ukapljenim prirodnim plinom (LNG) i naftom te veće marže u kemijskom poslovanju, što je nadoknadilo pad prodaje uzrokovan poremećajima u poslovanju u Kataru.

Otvorile se nove prilike

Analitičari su očekivali prilagođenu dobit od 8,92 milijarde dolara, dok je u istom razdoblju prošle godine iznosila 4,26 milijardi dolara.

Kompanije poput Shella, BP-a i TotalEnergiesa profitirale su od povećane tržišne volatilnosti izazvane američko-izraelskim ratom s Iranom, koji je otvorio više prilika za njihova velika trgovačka poslovanja.

Shell je ostvario najveću tromjesečnu dobit i najviši operativni novčani tok od 2022. godine, kada je ruska invazija na Ukrajinu izazvala velike poremećaje na globalnim energetskim tržištima. Unatoč snažnim rezultatima, kompanija će u sljedeća tri mjeseca zadržati program otkupa vlastitih dionica u vrijednosti od tri milijarde dolara.

Segment integriranog plinskog poslovanja, koji uključuje najveće svjetsko trgovanje LNG-jem, ostvario je dobit od 2,7 milijardi dolara, 55 posto veću nego godinu ranije i znatno iznad očekivanja tržišta.

Obustavljena proizvodnja u Kataru

Odjel kemikalija i naftnih proizvoda također je nadmašio prognoze, s dobiti od 2,3 milijarde dolara, u usporedbi sa samo 118 milijuna dolara godinu prije.

Proizvodnja u Shellovu postrojenju Pearl u Kataru, jednom od najvećih svjetskih pogona za pretvorbu prirodnog plina u tekuća goriva, obustavljena je u ožujku nakon što je u napadu oštećena jedna od dviju proizvodnih linija. Kompanija očekuje da će popravci trajati oko godinu dana.

Bliski istok čini oko petine Shellove proizvodnje nafte i plina, odnosno približno 550.000 barela ekvivalenta nafte dnevno, pri čemu se oko polovice tog volumena odnosi na Katar.

Kompanija je nastavila smanjivati zaduženost. Neto dug pao je na 41,8 milijardi dolara, a omjer duga i kapitala spustio se na 18,7 posto, ispod ciljane razine od 20 posto.