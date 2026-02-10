MUP nabavlja nove limuzine i SUV-ove vrijedne 25 milijuna eura. Važno im je grijanje prednjeg stakla

MUP se priprema na nabavu 800 novih vozila putem leasinga – u fokusu im je 522 policijskih karavana i 175 SUV-ova. Nabavljaju i 20 luksuznih SUV-ova, 36 kompakata i 47 kombija. Procijenjena vrijednost leasinga svih tih automobila je 25,38 milijuna eura plus PDV. Grijanje prednjeg stakla, LED svjetla i neke druge kriterije dodatno boduju kod gotovo svih vrsta vozila, čak i u slučaju skromnih kompakata.

Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina najavilo je natječaj za nabavu vozila putem operativnog i financijskog leasinga. Procijenjena vrijednost natječaja kojim se nabavljaju automobili na sljedećih četiri do pet godina je 25,38 milijuna eura plus PDV.

Natječaj dolazi dva mjeseca prije isteka četverogodišnjih leasinga kojim su nabavljene policijske Škode Octavije karavan. Ove godine isteći će i leasing limuzinske verzije policijskih Ford Focusa i drugih vozila.

Novi natječaj je podijeljen u pet grupa. Najvrijednija grupa odnosi se na nabavu 522 policijska karavana procijenjene vrijednosti leasinga 16,04 milijuna eura plus PDV. Predviđena kilometraža svakog od tih vozila je 200.000 kilometara.

Dodatni bodovi za grijanje prednjeg stakla i LED svjetla

Najveći broj bodova u tom dijelu odnosno grupi natječaja – njih 60 – donosi cijena. Tu su i drugi kriteriji poput snage motora, emisija CO2 i razvijenosti servisne mreže koji donose po 10 bodova. Po dva boda donose manji kriteriji: potpora za nadzor mrtvog kuta vozila. tvornički zatamnjena stražnja bočna i stražnje staklo vozila ili jednakovrijedno, kompletna svjetla u led tehnologiji, sustav automatskog kočenja prilikom naleta na pješaka ili prepreku sprijeda te grijanje prednjeg stakla. Ne radi se klasičnom grijanju prednjeg stakla zrakom kakav imaju svi automobili, nego grijanja nitima u staklu, puno tanjima i teže primjetnima od onih koje su vidljive na stražnjim staklima vozila.



U specifikacijama karavan vozila navode se dužina od najmanje 4680 mm, visina od najmanje 1450 mm, međuosovinski razmak od najmanje 2650 mm, visina od najmanje 1450 mm te prtljažnik od najmanje 570 litara. Očekivano, Škoda Octavia karavan koju policija trenutačno koristi uklapa se dimenzijama. Duga je 4698 mm, visoka 1468 mm, međuosovinskog razmaka 2686 mm i prtljažnika 640 litara. Već na osnovu dimenzija izbačeni su primjerice karavani Peugeot 308 i Opel Astra karavan. Škodama u prilog ide i to da se u slučaju karavana traže isključivo dizelaši. Mnogi proizvođači više nemaju diesel modele u ponudi.

Škode Octavije karavan birane su i prijašnjih godina, uz izuzetak natječaja organiziranog 2017. godine kad je ministarstvo vodio Vlaho Orepić. Tad su za karavane izabrani Ford Focusi, a za limuzine Citroeni Elysee. Izbor Focusa nije se kritizirao, no Citroeni su prozivani kao nedovoljno kvalitetni, pa je teško procijeniti treba li pohvaliti tadašnje uštede u proračunu ili ne. Policija i sada koristi Focuse, ali u limuzinskoj verziji.

Hoće li SUV-ovi zamijeniti Focuse?

Druga po vrijednosti grupa (5,58 milijuna eura plus PDV) odnosi na leasing 175 policijskih SUV-ova na razdoblje od 48 mjeseca. Nije jasno hoće li oni predstavljati zamjenu za postojećih (također) 175 policijskih limuzina kojima leasing ističe nešto kasnije ove godine ili će se koristiti za nešto drugo. Forbes Hrvatska je poslao upit MUP-u, a njihov odgovor naknadno ćemo uvrstiti u članak.

Predviđena kilometraža i ovih automobila je 200.000 kilometara, a pogon benzinski ili dizelski. Glavni kriterij za izbor ovih automobila je cijena koja donosi 70 bodova. Po 10 donose još emisija CO2 i raširenost servisne mreže, a po dva boda istih pet kriterija kao i kod karavana.

SUV-ovi moraju imati pogon na sva četiri kotača. Njihova minimalna dužina treba biti 4700 mm, visina minimalno 1650 mm, međuosovinski razmak minimalno 2700 mm, obujam prtljažnika minimalno 550 litara, a najniži razmak vozila od tla 175 mm.



Prema analizi ChatGPT-a (koju nismo provjeravali), kriterije dimenzija zadovoljavaju Škoda Kodiaq, Kia Sorento, Hyundai Sante Fe, Seat Tarraco i Volkswagen Tiguan Allspace. Škoda Kodiaq duga je 4758 mm, visoka 1679 mm, međuosovinskog razmaka 2791 mm i obujma prtljažnika 910 litara.

20 luksuznih SUV-ova bez oznaka

Uz policijske SUV-ove, MUP planira nabaviti i metalic crne SUV-ove s prikrivenim policijskih obilježjima. Ovih će biti samo 20, a procijenjena vrijednost 60 mjesečnog leasinga je 1,58 milijuna eura plus PDV. Glavni kriterij za njihov izbor je cijena s 80 bodova, dok 10 donose jamstvo i servisna mreža. Iako se vozila uzimaju na pet godina, najviše bodova donosi jamstvo od najmanje osam godina ili 300.000 kilometara. Nije jasno zašto je MUP-u važno da jamstvo vrijedi i nakon što prestanu biti korisnik vozila.

S obzirom na uputu kako ponuditelj može izabrati samo jednu od ponuđenih opcija jamstva, nije jasno što može izabrati ponuditelj koji primjerice nudi 300.000 kilometara ali na pet godina; Screenshot: Dokumentacija natječaja

Ovi dizelaši moraju biti dugi najmanje 4900 mm, visine 1700 mm, međuosovinskog razmaka 2800 mm, razmaka od tla najmanje 180 mm i prtljažnika najmanje 650 litara. Kod ovih modela grijanje prednjeg stakla i drugi kriteriji (koji su u drugim grupama bili opcionalni i donosili po dva boda) su ubrojeni među obvezne kriterije.

Skromni kompakti i kombiji

Tu su još kompakti, odnosno hatchback vozila kako iz nazivaju u natječaju. MUP njih nabavlja za potrebe Ravnateljstva civilne zaštite i stručnih službi Ravnateljstva policije. Prvih će biti 30, a drugih šest uz procijenjenu vrijednost leasinga od 630.000 odnosno 126.000 eura. Ovo su najskromniji modeli na natječaju – benzinci s najmanje tri cilindra snage najmanje 75 kilovata i 950 kubika. Dužine najmanje četiri metra, visine najmanje 1400 mm, međuosovinskog razmaka najmanje 2500 mm, prtljažnika najmanje 300 litara.



Kad su u pitanju kombiji, nabavljaju 45 komada za prijevoz osoba s prikrivenim policijskim obilježjima. Procijenjena vrijednost im je 1,89 milijuna eura plus PDV, a predviđena kilometraža 150.000 u pet godina leasinga. Bit će to dizelaši snage najmanje 110 kilovata s najmanje 1950 kubika. Dužina mora biti najmanje 5400 mm, visina najmanje 1950 mm, a međuosovinski razmak najmanje 3500 mm.

Kriteriji za izbor su cijena koja donosi 60 bodova, snaga vozila, emisija CO2, razvijenost servisne mreže i uobičajeni kriteriji koji donose po dva boda.

Treba imati na umu da je inačica natječaja objavljena u Prethodnim savjetovanjima sklona promjenama. Zainteresirane strane mogu iznijeti svoja pitanja i primjedbe, a MUP ih može i ne mora prihvatiti uz obrazloženja.

