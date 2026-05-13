Najveća američka banka upozorava da bi smjena britanskog premijera mogla ugroziti gradnju novog sjedišta u Londonu

Jamie Dimon poručio je da bi neprijateljski odnos nove britanske vlade prema bankama mogao dovesti u pitanje golemo ulaganje JP Morgana u londonski Canary Wharf.

JP Morgan mogao bi ponovno razmotriti planiranu višemilijardnu izgradnju poslovnog tornja u Londonu ako britanski premijer Keir Starmer bude smijenjen, izjavio je u srijedu izvršni direktor banke Jamie Dimon.

Govoreći za Bloomberg u Parizu, čelnik najveće američke banke rekao je da promjena političkog vodstva ne bi promijenila temeljnu strategiju JP Morgana, ali bi mogla natjerati banku da preispita svoju budućnost u britanskoj prijestolnici.

JP Morgan je krajem prošle godine objavio da će izgraditi novi toranj od gotovo 280 tisuća četvornih metara u londonskoj financijskoj četvrti Canary Wharf, koji bi trebao primiti do 12.000 zaposlenika i služiti kao britansko sjedište banke. Očekuje se da će izgradnja trajati šest godina, tijekom kojih će JP Morgan također renovirati svoju postojeću zgradu u Bank Streetu u Londonu. U trenutku objave banka je naglasila da su planovi za novu zgradu “uvjetovani nastavkom pozitivnog poslovnog okruženja u Ujedinjenom Kraljevstvu te dobivanjem svih potrebnih odobrenja i sporazuma na nacionalnoj i lokalnoj razini”, piše CNBC.

Porezno opterećenje

Na pitanje mijenja li politička nestabilnost koja trenutačno potresa Britaniju njegov pogled na megaprojekt u Londonu, Dimon je odgovorio da bi se to moglo dogoditi ako nova vlada bude “neprijateljski raspoložena prema bankama”.

Dimon je kritizirao porezno opterećenje s kojim se banka već suočava u Ujedinjenom Kraljevstvu, rekavši Bloombergu da je JP Morgan već platio 10 milijardi dolara “dodatnih poreza” povezanih s građevinskim projektom.

JP Morgan trenutačno zapošljava više od 20.000 ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu, od čega ih je 13.000 smješteno u Londonu. Banka je u studenome objavila da će projekti izgradnje i obnove ureda pridonijeti britanskom gospodarstvu s procijenjenih 9,9 milijardi funti (11,4 milijarde eura) te otvoriti više od 7800 radnih mjesta tijekom sljedećih šest godina. Procjenjuje se da postojeće operacije banke u Londonu lokalnom gospodarstvu godišnje donose 7,5 milijardi funti (8,7 milijardi eura).

Starmerovo političko vodstvo trenutačno visi o koncu nakon lošeg rezultata njegove stranke na prošlotjednim lokalnim izborima u Ujedinjenom Kraljevstvu, što je izazvalo široke pozive zastupnika na njegovu ostavku. Zaključno s utorkom ujutro, 90 zastupnika vladajuće Laburističke stranke pozvalo je premijera da odstupi, dok je više od 100 njih potpisalo izjavu podrške Starmerovu ostanku. Nezadovoljstvo Starmerovom Laburističkom strankom dovelo je do velikog rasta potpore desničarskoj stranci Reform UK i lijevoj Zelenoj stranci na prošlotjednim izborima.

Investitori za ostanak

No investitori na tržištu obveznica uglavnom podržavaju ostanak Starmera i ministrice financija Rachel Reeves na njihovim pozicijama u odnosu na moguće alternative, pa su britanske državne obveznice ranije padale tijekom razdoblja političke neizvjesnosti oko njihove budućnosti.

Dimon je u utorak javno podržao Starmera i Reeves.

“Mislim da je Keir Starmer vrlo pametan čovjek”, rekao je Bloombergu. “Politika je vrlo teška. Nalaze se u problemima zbog dugova i deficita koje su naslijedili, jako cijenim Rachel Reeves i moraju biti čvrsti. Moraju reći: ‘Napravit ćemo stvari koje kratkoročno možda neće biti dobre’, ali vlade moraju napraviti ono što dugoročno potiče rast gospodarstva.” Također je pohvalio Starmerov pristup popravljanju zategnutih odnosa između Ujedinjenog Kraljevstva i Europske unije nakon Brexita.