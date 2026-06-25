Najveći podatkovni centar u Hrvatskoj postaje dio europskog poslovanja tvrtke Ilkari

Varaždinska IT tvrtka Cratis više nije vlasnik DC Northa, koji nastavlja dalje poslovati pod novim vlasnikom. Cratis ostaje managed cloud partner koji povezuje infrastrukturu, stručno upravljanje i nastavlja pružati podršku, doznaje Hina od direktora Cratisa Darka Pintarića.

DC North je integriran i postaje dio europskog poslovanja tvrtke Ilkari, koja će upravljati DC Northom, potvrdili su Hini iz Cratisa, dodavši da podatke o transakciji i uvjetima nisu u mogućnosti otkriti.

Podsjetimo, u listopadu 2023. kod Varaždina je otvoren Data Centar North, najveći i najmoderniji podatkovni centar u Hrvatskoj i široj regiji, u koji je u prvoj fazi bilo uloženo 17 milijuna eura, a otvorenju su nazočili i predstavnici državne i lokalne vlasti. Centar je smješten na parceli od 12.000 četvornih metara u naselju Brezje, obuhvaća više od 2000 četvornih metara IT prostora, ima više od 4 MW instalirane snage, a jedini je koji nudi najviši stupanj sigurnosti svojim klijentima.

Ilkari jača svoju infrastrukturu u EU

Ilkari, multinacionalni pružatelj usluga suverene infrastrukture s operacijama podatkovnih centara na Islandu i u Kolumbiji, najavio je integraciju DC Northa u Hrvatskoj u svoje europske operacije, istaknuvši da time jača svoju infrastrukturu diljem Europske unije.

Kako navode, taj podatkovni centar nudi izravnu povezanost s internetskim točkama razmjene u Austriji, Mađarskoj i Sloveniji, omogućujući pristup s niskom latencijom na ključnim europskim tržištima i podržavajući zahtjeve za prekogranično međusobno povezivanje. Kao najveći podatkovni centar neutralan prema operateru po operativnom kapacitetu snage u Hrvatskoj, služi kao strateško međusobno čvorište u regiji sa značajnim potencijalom za širenje.

“Europske organizacije sve više preispituju gdje se upravlja kritičnom infrastrukturom, kako se upravlja podacima i kako se osigurava operativna otpornost u složenim digitalnim okruženjima. Integracija tvrtke DC North jača našu europsku prisutnost i poboljšava našu sposobnost podrške kupcima kojima je potrebna otporna, suverena infrastruktura usklađena s propisima unutar Europske unije”, poručio je Shane Paterson, glavni izvršni direktor tvrtke Ilkari.

Naveli su i da DC North nastavlja s radom sa svojim postojećim timovima za upravljanje, operacijama i tehničkim timovima dok napreduje integracija u širu europsku operativnu platformu tvrtke Ilkari.