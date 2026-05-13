Održan prvi Croatian Data Center Summit. U Hrvatskoj 22 data centra, najavljeni i novi

Hrvatska udruga data centara (HRDCA) u utorak je u zagrebačkom hotelu Esplanade održala Croatian Data Center Summit 2026, prvi veliki stručni skup u Hrvatskoj posvećen razvoju podatkovnih centara, cloud tehnologijama i digitalnoj infrastrukturi. Konferencija je okupila oko 200 sudionika – IT direktora, investitora, predstavnika regulatornih tijela, operatora i dobavljača opreme – te više od desetak govornika iz Hrvatske, Europe i svijeta.

Održavanje skupa dolazi nedugo nakon najave moguće gradnje mega data centra Pantheon u Topuskom, projekta vrijednog 50 milijardi eura.

Konferenciju je otvorio Goran Đoreski, predsjednik HRDCA i direktor Digital Realtyja u Hrvatskoj koji je istaknuo: „Hrvatska se nalazi u odličnoj sigurnosnoj, političkoj, geografskoj i energetskoj situaciji, što nas stavlja u poziciju da iskoristimo potencijale koje pružaju tržište EU i jugoistočne Europe. Međutim, da bismo iz te pozicije ostvarili svoje ciljeve moramo se prilagoditi, fokusirati na trendove i koristiti iskustva razvijenijih zemalja. Na području AI-ja danas ta iskustva nisu nigdje do kraja formirana pa je utoliko i teže donositi prave odluke. Moramo stremiti dugoročno održivim poslovnim modelima i u tom području.“

Uvodni govor održao je ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan koji je istaknuo dobru suradnju privatnih poduzetnika i državnih tijela te naglasio da u Hrvatskoj imamo aktivna 22 privatna data centra, uz najavljeno otvaranje novih.

Keynote predavanje o DSX-u i budućnosti AI-ja održao je Vladimir Prodanović iz tvrtke NVIDIA, jedan od ključnih ljudi zaduženih za implementaciju AI podatkovnih centara u Europi i Aziji.

Hrvatska kao najbrže rastuće tržište u regiji

Tijekom cijelog dana provlačila se jedna ključna brojka – prema izvješću Europske udruge podatkovnih centara (EUDCA) za 2026., Hrvatska bilježi godišnju stopu rasta kapaciteta od 30 posto, čime je vodeća u cijeloj regiji srednje i istočne Europe, ispred Poljske (15 posto) i Rumunjske (14 posto). Na razini Europe, EUDCA projicira kumulativna ulaganja od 176 milijardi eura u podatkovne centre u razdoblju do 2031.

Piotr Kowalski iz Poljske udruge podatkovnih centara (PLDCA) u razgovoru s Igorom Grdićem, dopredsjednikom HRDCA i regionalnim direktorom Vertiva za centralnu Europu predstavio je primjer kako je Poljska u svega nekoliko godina značajno ojačala svoj sektor podatkovnih centara i postala regionalnim čvorištem.

Filip Olujić, dopredsjednik HRDCA i predsjednik uprave Databoxa i Vjekoslav Vorih iz ABB-a razgovarali su o aktualnim trendovima u industriji data centara, a novinarka Anja Šeparović vodila je panel diskusiju s Dariom Hrebakom, gradonačelnikom Bjelovara i Daliborom Domitrovićem, gradonačelnikom Ogulina.

Predsjednica Uprave Zagrebačke burze Ivana Gažić održala je predavanje o financiranju data centara istaknuvši kako je Zagrebačka burza spremna financirati manje projekte. Kako je Hrvatska malo tržište s nedovoljno specijalista za različite industrije, istaknula je kako se u povijesti za financiranje velikih projekata često trebalo orijentirati na inozemstvo.

Ante Mikulić iz tvrtke KOER okupljenima je prezentirao kako funkcionira tržište električne energije u Hrvatskoj. Kako se električna energija ne može skladištiti (odnosno može tek u manjoj količini), istaknuo je problem održavanja potrošnje i proizvodnje u ravnoteži.

Croatian Data Center Summit 2026 ovim je prvim izdanjem postavio temelje za kontinuirani dijalog industrije, regulatora i investitora – razgovor koji u nadolazećim mjesecima ima perspektivu prerasti u konkretne strateške korake za iskorištavanje prozora prilike koji europsko tržište podatkovnih centara otvara Hrvatskoj.