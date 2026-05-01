Velike tehnološke kompanije mogle bi ove godine potrošiti 750 milijardi dolara na umjetnu inteligenciju

Tehnološki divovi Amazon, Alphabet, Microsoft i Meta objavili su rezultate za prvo tromjesečje nakon zatvaranja tržišta u srijedu, projicirajući da će njihova potrošnja ove godine dosegnuti čak 725 milijardi dolara, pri čemu će velika većina biti namijenjena AI čipovima, serverima i podatkovnim centrima.

Uključi li se i Teslin revidirani proračun od 25 milijardi dolara za 2026., objavljen prošlog tjedna, povećan s 20 milijardi dolara prije tri mjeseca, tih pet kompanija na putu je da ove godine potroši čak 750 milijardi dolara, više nego dvostruko u odnosu na prošlu godinu.

Alphabet je povećao svoje smjernice za kapitalna ulaganja (capex) na između 180 i 190 milijardi dolara, što je rast od 5 milijardi u odnosu na prethodni raspon od 175 do 185 milijardi dolara.

Meta je također povećala svoje smjernice potrošnje na 125 do 145 milijardi dolara, što je povećanje od 10 milijardi u odnosu na prethodni raspon od 115 do 135 milijardi dolara. Microsoft, koji ranije nije davao smjernice za ovogodišnju potrošnju, projicirao je 190 milijardi dolara ulaganja, što je više od očekivanja analitičara od oko 150 milijardi i gotovo trostruko više nego prošle godine.

Amazon nije povećao svoje smjernice potrošnje tijekom objave rezultata za prvo tromjesečje, no njegovih 200 milijardi dolara predstavlja najveće jednokratno godišnje kapitalno ulaganje neke američke kompanije u posljednjem desetljeću i predvodi listu (tvrtka je navela da će većina potrošnje biti usmjerena na umjetnu inteligenciju, ali i na satelitski biznis). Na konferencijskom pozivu 22. travnja, Tesla je podigla svoje smjernice s 20 na 25 milijardi dolara dok se kompanija sve više usmjerava na umjetnu inteligenciju, uključujući softver za autonomnu vožnju, humanoidne robote i vlastitu proizvodnju čipova. Dionica Alphabeta porasla je 7%, dok je Amazonova pala 2%, Microsoftova 5%, a Metina je potonula 10%.

Četiri AI hyperscalera

Rezultati za prvo tromjesečje četiri AI hyperscalera, velikih tehnoloških kompanija koje posjeduju infrastrukturu na kojoj počiva većina AI industrije jasno su pokazali da dobri rezultati više nisu dovoljni. Unatoč tome što su nadmašili očekivanja Wall Streeta u metrikama poput prihoda i rasta, dionice Amazona, Microsofta i Mete pale su, pri čemu je Meta pretrpjela najveći pad. Jedino su Alphabetovi rezultati pozitivno prihvaćeni na tržištu, unatoč povećanju projekcija potrošnje ove godine na čak 190 milijardi dolara. Izvršni direktor Alphabeta Sundar Pichai rekao je analitičarima u srijedu da je kompanija “ograničena računalnim kapacitetima” te da Googleov cloud biznis ima više od 460 milijardi dolara ugovora koji čekaju realizaciju, što opravdava povećanje potrošnje. Potražnja za AI računalnom snagom nadmašuje ono što ove kompanije mogu izgraditi: klijenti čekaju u redu za najam prostora u njihovim podatkovnim centrima, a specijalizirani čipovi koji pokreću umjetnu inteligenciju (većinom proizvedeni od strane Nvidije) u kratkoj su ponudi. U utrci za AI nijedna od ovih kompanija ne želi ostati bez kapaciteta dok konkurent dobiva velikog klijenta, što dodatno potiče rast ulaganja. Ipak, Wall Street je nervozan jer još nitko ne zna hoće li prihodi od umjetne inteligencije na kraju opravdati golema ulaganja.

Tesla nije hyperscaler

Iako Tesla nije hyperscaler, Musk je tijekom poziva 22. travnja usporedio Teslinih 25 milijardi dolara s Amazonovih 200 milijardi i Alphabetovih 175 do 185 milijardi, predstavljajući Teslinu potrošnju kao dio iste utrke. Taj novac pokrit će AI infrastrukturu i istraživački centar za AI čipove vrijedan 3 milijarde dolara u partnerstvu s Intelom, kao i početak proizvodnje Teslina humanoidnog robota Optimus ovog ljeta. Povećanje smjernica od 5 milijardi došlo je samo tri mjeseca nakon posljednjeg ažuriranja i pomoglo je izbrisati dobitke dionice nakon objave rezultata.

“Svjedočimo neviđenoj internoj i eksternoj potražnji za računalnim resursima za umjetnu inteligenciju”, rekla je financijska direktorica Alphabeta Anat Ashkenazi tijekom poziva u srijedu, dodajući da će oko 50% kapitalnih ulaganja kompanije ići na servere koji obrađuju podatke korištene u AI modelima, a oko 40% na podatkovne centre i mrežnu opremu. Dodala je da se očekuje da će potrošnja u 2027. “značajno porasti” kako bi se zadovoljila potražnja, dok je Alphabet istaknuo i najjasniji povrat od svojih AI ulaganja, s prihodima Google Clouda od 20 milijardi dolara u prvom tromjesečju, više od 2 milijarde iznad procjena analitičara i rastom od 63% u odnosu na prošlu godinu.

Jaz između prihoda i troškova

Izgradnja AI infrastrukture ne ovisi samo o poslovanju hyperscalera, već se uvelike oslanja na klijente poput OpenAI-ja da mogu pokriti troškove. Wall Street Journal je u utorak izvijestio da OpenAI nije ispunio niz internih ciljeva prihoda i broja korisnika te da je financijska direktorica Sarah Friar interno upozorila kolege da kompanija možda neće moći financirati svoje golemo trošenje ako prihodi ne budu dovoljno brzo rasli. Reakcija tržišta bila je brza: Oracle, koji je potpisao petogodišnji ugovor vrijedan 300 milijardi dolara za opskrbu OpenAI-ja računalnim resursima, pao je 7,7%, CoreWeave 7,4%, SoftBank gotovo 10%, a dionice proizvođača čipova Nvidia, Broadcom, AMD i Arm pale su između 2% i 6%. Sami hyperscaleri djelomično su bili zaštićeni od rasprodaje zbog logike da Microsoft, Amazon, Alphabet i Meta imaju diverzificiranu bazu AI klijenata i vlastite potrošačke proizvode na koje se mogu osloniti. Ipak, investitori će i dalje pomno pratiti hoće li se jaz između prihoda od AI-ja i troškova za AI smanjiti, uz poseban fokus na ključne klijente, dok ove kompanije nastavljaju snažno povećavati ulaganja.

Alicia Park, novinarka Forbesa (link na originalni članak)