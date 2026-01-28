Najveći TikToker na svijetu prodao biznis Kinezima za 975 milijuna dolara

Talijanski kreator sadržaja zauzeo je 10. mjesto na Forbesovoj listi Top Creators za 2025. godinu, uz procijenjenu zaradu od 20 milijuna dolara.

Khaby Lame, 25-godišnji talijanski kreator sadržaja poznat po nijemim komičnim skečevima, prodao je svoju tvrtku Step Distinctive Limited, koja upravlja njegovim globalnim brendom i komercijalnim aktivnostima, holding kompaniji Rich Sparkle sa sjedištem u Hong Kongu u transakciji vrijednoj 975 milijuna dolara, prema javnoj prijavi američkoj Komisiji za vrijednosne papire (SEC).

Prema prijavi, posao će se provesti “izdavanjem 75.000.000 redovnih dionica” Rich Sparklea, čime Lame postaje kontrolni dioničar tvrtke.

Komercijalizacija temeljena na Lameovoj bazi obožavatelja mogla bi generirati više od četiri milijarde dolara godišnje prodaje, navodi se u priopćenju Rich Sparkle Holdingsa. Prije preuzimanja, Lame je posjedovao 49 posto udjela u Step Distinctive Limitedu, stoji u dokumentaciji SEC-a.

Tvrtku Step Distinctive i dalje će voditi sam Lame.

U sklopu dogovora, Lame je odobrio “korištenje svog Face ID-ja, Voice ID-ja i bihevioralnih modela za razvoj AI digitalnog blizanca”, koji će se koristiti za stvaranje višejezičnog livestream e-commerce sadržaja prilagođenog različitim vremenskim zonama.

Lame je ovog ljeta dospio u središte pozornosti nakon što je zadržan u zračnoj luci Harry Reid u Las Vegasu zbog prekoračenja boravka na vizi, no dopušteno mu je dobrovoljno napustiti zemlju.

Uzlet e-commercea

Livestream e-commerce ogroman je industrijski sektor u Kini. Prema podacima Grandview Researcha, prodaja putem prijenosa uživo u Kini je 2024. godine premašila 40 milijardi dolara. Očekuje se da će tržište rasti po godišnjoj stopi od 37,4 posto i dosegnuti vrijednost od 672 milijarde dolara do 2033. godine.

Ovaj se fenomen počeo širiti i u Sjedinjenim Državama, ponajprije zahvaljujući uspjehu TikTok Shopa te specijalizirane aplikacije za prijenose uživo Whatnot, koja je doživjela procvat zahvaljujući trgovini kolekcionarskim predmetima poput Funko Pop figurica, a danas, prema navodima tvrtke, ostvaruje više od šest milijardi dolara godišnje prodaje. Razvoj Lameova digitalnog AI blizanca Rich Sparkleu pruža priliku da istodobno kapitalizira popularnost njegova imidža na više tržišta.

Popularnost i uspješna partnerstva

Khaby Lame tijekom vremena na svom TikTok profilu prikupio 2,6 milijardi lajkova. Ima i više od 160 milijuna pratitelja, što ga čini najpraćenijim TikTokerom na svijetu.

Lame je zauzeo 10. mjesto na Forbesovoj listi Top Creators za 2025. godinu, s procijenjenom zaradom od 20 milijuna dolara i prosječnom stopom angažmana od 0,86 posto. Osim što zarađuje na stalnom priljevu milijuna pregleda po videu, Lame je sklopio i unosna partnerstva s brendovima poput Hugo Bossa, s kojim je lansirao kapsulnu kolekciju, Airbnba, kripto burze Binance te brojnih holivudskih studija.

Martina Di Licosa, novinarska Forbesa