Naplaćena premija društava za osiguranje u prvih devet mjeseci 1,5 milijardi eura. Evo tko ima najveći udio

Ukupna naplaćena premija društava za osiguranje u prvih devet mjeseci ove godine iznosila je 1,54 milijarde eura, što je 8,1 posto više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, pokazuje mjesečno izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa).

U rujnu 2025. u Hrvatskoj je poslovalo 14 društava za osiguranje. Od ukupne premije koju su naplatila, 242,9 milijuna eura odnosilo se na premiju životnih osiguranja što je za 1,9 posto manje nego u istom razdoblju prošle godine, te 1,3 milijarde eura na premiju neživotnih osiguranja, što je na godišnjoj razini rast za 10,2 posto.

U strukturi naplaćene premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (35,3 posto), zatim osiguranje cestovnih vozila (19,5 posto), osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,5 posto) te zdravstveno osiguranje (8,7 posto).

Iznos likvidiranih šteta u prvih devet mjeseci 2025. iznosio je 882,9 milijuna eura, što je 4,5 posto manje u odnosu na isto lanjsko razdoblje. Od tog iznosa na životno osiguranje odnosilo se 269,6 milijuna eura ili 20,2 posto manje na godišnjoj razini, a na neživotno 613,3 milijuna eura, što je za 4,6 posto više u odnosu na prvih devet mjeseci 2024. godine.

U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila odnosi se 40,9 posto, osiguranje cestovnih vozila 21,8 posto, zdravstveno osiguranje 12,1 posto te osiguranje od požara i elementarnih šteta 8,1 posto, navedeno je u Hanfinom izvješću.

Među osiguravajućim društvima najveći tržišni udio prema naplaćenoj premiji i dalje drži Croatia osiguranje, uz rast premije na godišnjoj razini za 10,4 posto, na 404,2 milijuna eura. Tržišni udio Croatia osiguranja je porastao s 25,7 posto, koliko je iznosio krajem rujna prošle godine, na 26,2 posto krajem rujna ove godine.

Drugo je Euroherc osiguranje s tržišnim udjelom od 12,9 posto te rastom naplaćene premije za 10,1 posto, na 198,6 milijuna eura. Slijedi Adriatic osiguranje s tržišnim udjelom od 12,45 posto te naplaćenom premijom od 192 milijuna eura, uz rast za 8,6 posto.

Četvrto mjesto drži Allianz Hrvatska kojem je naplaćena premija na godišnjoj razini skočila za 3,6 posto, na 169,2 milijuna eura, uz tržišni udio od 11 posto. Peto je Wiener osiguranje, uz rast naplaćene premije na godišnjoj razini za 13,6 posto, na 125,4 milijuna eura, uz tržišni udio od 8,1 posto, podaci su iz Hanfinih tablica.