Naval Grupa potpisala dva nova memoranduma s hrvatskim tvrtkama

Naval Grupa potpisala je memorandume o razumijevanju (MoU) s još dva hrvatska partnera, tvrtkama INELTEH i INDI-metal, za isporuku opreme u sklopu lokalne izgradnje korveta. Potpisivanje koje je suorganizirano s Hrvatskom gospodarskom komorom održano je 17. lipnja 2026. na svjetski poznatom sajmu obrane i sigurnosti Eurosatory u Parizu.

Time se učvršćuju francusko-hrvatski odnosi i otvara put daljnjoj dugoročnoj suradnji između Naval Grupe i hrvatskih partnera.

Naval Grupa do 2030. namjerava za Hrvatsku ratnu mornaricu osigurati višenamjenske površinske borbene brodove Gowind, sposobne za provedbu svih pomorskih obrambenih operacija i zadaća pomorske sigurnosti. Tvrtka nastavlja provoditi svoju strategiju suradnje usmjerenu na razvoj zajedničkih prilika s hrvatskim tvrtkama čime stvara dodanu vrijednost za hrvatski obrambeni i pomorski sektor, ujedno podupire jačanje lokalne brodogradnje u području vojnih brodova te odgovara na rastuće europske potrebe.

Sporazumi s tvrtkama INELTEH za elektroničku opremu i sustave te INDI-metal za konzole i razvodne ploče predstavljaju novu prekretnicu u integraciji hrvatskog industrijskog i pomorskog ekosustava u dobavni lanac Naval Grupe i plan inovacija usmjeren prema Hrvatskoj i izvoznim tržištima.

Ponuda Naval Grupe za Hrvatsku ratnu mornaricu predviđa lokalnu izgradnju većine dijelova obiju korveta u Hrvatskoj, uključujući završno sklapanje i održavanje tijekom cijelog životnog ciklusa brodova.

Mobilizacija više od 1.000 visoko kvalificiranih izravnih i neizravnih radnih mjesta diljem zemlje

Ponuda Naval Grupe za Hrvatsku ratnu mornaricu temelji se na pouzdanom industrijskom pristupu, uspješnom međunarodnom iskustvu u prijenosu tehnologije te snažnoj predanosti lokalnoj zajedničkoj izgradnji, kao što to čini i u drugim zemljama. Naval Grupa već procjenjuje da će tijekom faze izgradnje diljem zemlje biti mobilizirano više od 1.000 izravnih i neizravnih visoko kvalificiranih radnih mjesta. To otvara dugoročne perspektive u kontekstu izvoznih prilika. Održavanje, modernizacije te istraživanje i razvoj dodatno će osigurati održiv opseg posla i stvaranje dodatnih kvalificiranih radnih mjesta tijekom vremena.