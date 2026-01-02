Nijemci su sve zabrinutiji za svoje poslove

Njemački građani sve više su zabrinuti za svoj posao u 2025. godini, pokazuje istraživanje konzultantske tvrtke EY, koje je prenio Die Welt.

Svoj posao “vrlo nesigurnim” ili “prilično nesigurnim” u 2025. godini smatralo je 16 posto anketiranih, što je najviša razina zabrinutosti od 2009. godine, kada je pod utjecajem globalne financijske krize svoj posao nesigurnim smatralo 22 posto ispitanika.

U usporedbi s 2024. godinom, udio onih koji su zabrinuti povećao se za tri postotna boda. U usporedbi s 2023. godinom, porastao je pak za pet postotnih bodova.

Za 84 posto ispitanika njihov posao je siguran unatoč gospodarskom padu, a 45 ga je smatralo vrlo sigurnim.

“Vidimo postupni pad sigurnosti posla, no opće raspoloženje i dalje nije skroz pesimistično. Većina ljudi ne dopušta da ih uhvati panika”, rekao je predsjednik uprave EY-a Henrik Ahlers, dodajući da postoji dobra vjerojatnost da će se povjerenje vratiti nakon što se gospodarstvo oporavi.

Istraživanje je provedeno u studenom i anketirano je više od 1000 ljudi.

Najviše se brinu mladi i građani s niskim primanjima

Postoje i značajne generacijske razlike kada je riječ o anksioznosti zbog posla.

Generacija Baby boomera ima najveće samopouzdanje te se samo deset posto onih starijih od 55 godina boji za svoj posao, dok je u dobnoj skupini od 36 do 45 godina iznadprosječnih 17 posto zabrinutih, a među onima mlađima od 35 godina 21 posto.

Prihod također igra značajnu ulogu.

Među onima s niskim primanjima i godišnjim prihodom manjim od 25.000 eura, 36 posto brine se za svoj posao. Kod onih s plaćom većom od 70.000 eura, samo je osam posto njih zabrinuto.

Skepticizam među stanovništvom

Zabrinutost oko posla prati smanjena očekivanja u vezi s osobnom financijskom situacijom.

Samo 17 posto očekuje da će u novoj godini imati više novca na raspolaganju. Suprotno tome, 26 posto strahuje da će se njihova financijska situacija pogoršati.

“I dalje vidimo veliki skepticizam među stanovništvom, kako u vezi s vlastitom financijskom situacijom, tako i u vezi s gospodarstvom”, rekao je šef EY-a Ahlers.

Mnogi ljudi ostaju vrlo oprezni i suzdržavaju se od većih kupnji, dodao je.

Prema Socijalnom savezu Njemačke, građanima su najveće brige pristupačno stanovanje, pun hladnjak na kraju mjeseca, topli dom i posao koji omogućuje život bez siromaštva.

Unatoč svim opravdanim potrebama za reformama u područjima kao što su mirovine, zdravstvo i skrb, zadatak je političara poslati jasne signale sigurnosti i povjerenja, rekla je predsjednica Saveza Michaela Engelmeier, apelirajući na vladu da u 2026. stavi naglasak na uključenost građana te ih ne plaši svaki dan s novim idejama i nedorečenim zahtjevima.

