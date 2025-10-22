Amerika više nije najveći partner Njemačke, stručnjaci upozoravaju na opasnu ovisnost

Prošle su godine Sjedinjene Države bile najveći trgovinski partner Njemačke, no ove je godine, zbog Trumpovih carina i slabljenja potražnje, Kina vratila tu poziciju.

Kina je ponovno pretekla Sjedinjene Države i postala najveći trgovinski partner Njemačke u prvih osam mjeseci 2025. godine, pokazuju preliminarni podaci njemačkog saveznog statističkog ureda. Time je Peking vratio vodstvo, koje je izgubio prošle godine, dok su više američke carine smanjile njemački izvoz u SAD.

Prema izračunima Reutersa, njemački uvoz i izvoz s Kinom u razdoblju od siječnja do kolovoza dosegnuo je 163,4 milijarde eura (190,7 milijardi dolara), dok je trgovina sa Sjedinjenim Državama iznosila 162,8 milijardi eura.

SAD su 2024. bile najveći trgovinski partner Njemačke, čime je prekinut osmogodišnji niz kineske dominacije.

Promjena se dogodila u trenutku kada je Njemačka pokušavala smanjiti ovisnost o Kini, pozivajući se na političke razlike i optužbe Berlina da Peking provodi nepoštene trgovinske prakse.

Trend sve negativniji

No trgovinski odnosi ponovno su se promijenili ove godine, nakon povratka Donalda Trumpa u Bijelu kuću i uvođenja novih carina.

Carine su snažno pogodile njemački izvoz u SAD, koji je u prvih osam mjeseci 2025. pao za 7,4 posto u odnosu na 2024., na ukupno 99,6 milijardi eura.

U kolovozu je pad bio još izraženiji — 23,5 posto u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, što pokazuje da se trend ubrzava.

“Nema sumnje da su američke carinske i trgovinske politike glavni razlog pada prodaje”,

rekao je Dirk Jandura, predsjednik Saveza njemačke vanjskotrgovinske industrije (BGA).

Jandura je dodao kako je potražnja u SAD-u za klasičnim njemačkim izvoznim proizvodima — poput automobila, strojeva i kemikalija — značajno oslabila.

“Zbog stalne prijetnje carinama i jačeg eura, njemački izvoz u SAD vjerojatno se neće oporaviti tako brzo,”

procjenjuje Carsten Brzeski, globalni direktor makroekonomskih analiza u ING-u.

Ovisnost o svjetskom tržištu

Iako je izvoz u Kinu pao još više nego onaj u SAD — za 13,5 posto u odnosu na prethodnu godinu, na 54,7 milijardi eura — uvoz iz Kine istodobno je porastao za 8,3 posto, dosegnuvši 108,8 milijardi eura.

Ekonomisti upozoravaju da to povećava njemačku ovisnost o Kini, ali i stvara dodatni pritisak na ključne industrije, u kojima je Kina postala ozbiljan konkurent.