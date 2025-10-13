Nastavlja se val stečajeva tvrtki u Njemačkoj

Njemački sudovi zaprimili su i u rujnu znatno više zahtjeva kompanija za pokretanjem stečajnog postupka, pokazali su preliminarni podaci saveznog ureda za statistiku.

Broj zahtjeva bio je u rujnu veći za 10,4 posto nego u istom prošlogodišnjem mjesecu, izvijestio je Destatis, napominjući da izračun uključuje samo zahtjeve za koje je stečajni sud već donio prvu presudu.

U kolovozu njihov je broj na godišnjoj razini uvećan za 11,6 posto.

Kompanije obično podnose zahtjev otprilike tri mjeseca prije presude, a sudovi su u srpnju, po konačnim rezultatima, registrirali 2.197 stečajeva pravnih osoba, za 13,4 posto više nego u istom prošlogodišnjem mjesecu.

Ukupna vrijednost potraživanja vjerovnika iznosila je u srpnju 3,7 milijardi eura, u usporedbi s 3,2 milijarde eura u srpnju 2024., a u posebno su teškoj poziciji, prema podacima o potraživanjima, tvrtke u sektoru prijevoza i skladištenja.

Nekoliko kreditnih agencija očekuje da će broj stečajeva tvrtki u Njemačkoj u 2025. biti veći nego lani.

U cijeloj 2024. sudovi su po podacima statističkog ureda registrirali ukupno 21.812 zahtjeva, čak 22,4 posto više nego u 2023. godini i najviše od 2015. godine.

Analitičari napominju da je val stečajeva očekivan budući da je država obustavila potpore iz razdoblja pandemije koronavirusa. Uteg su tvrtkama tijekom dvije uzastopne godine recesije u najvećem europskom gospodarstvu bile i visoke cijene cijene energije, birokracija i politička neizvjesnost, napominje novinska agencija dpa.