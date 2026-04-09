Nike priznao problem s novim dresovima, pokušava ga ispraviti prije početka Svjetskog prvenstva

Neočekivani dizajnerski problem zasjenio je lansiranje novih dresova, a Nike sada pod pritiskom navijača i reprezentacija traži brzo rješenje prije početka svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u.

Kada je Nike krajem ožujka predstavio nove dresove za Svjetsko prvenstvo, reakcije su bile podijeljene – uključujući i one na novi dres hrvatske reprezentacije. Dok su neki dizajni, poput američkog, ocijenjeni kao najupečatljiviji u posljednjim desetljećima, drugi su izazvali suzdržanije ili kritičnije komentare.

No tijekom posljednje reprezentativne stanke, kada su igrači prvi put izašli na teren u novim dresovima, mnogi su navijači primijetili jedan detalj koji im je brzo počeo smetati; pomalo neugledno izbočenje duž šava na ramenu.

Perfomanse nisu ugrožene

Na dresovima s kockicama i prugama to je bilo jedva primjetno, no na drugima, poput elegantnog dresa koji nosi francuska zvijezda Kylian Mbappé, izgledalo je gotovo komično. Društvene mreže ubrzo su se ispunile fotografijama i pritužbama navijača, od kojih su neki pokušavali problem riješiti parom ili pranjem, dok su drugi otvoreno kritizirali dizajn.

Za kupce koji su za dres izdvojili između 100 i 200 dolara, riječ je o ozbiljnom nedostatku. Istovremeno, reprezentacije i igrači žele besprijekoran izgled na globalnoj pozornici kakva je Svjetsko prvenstvo.

Neugledno izbočenje duž šava na ramenu posebno se moglo uočiti na dresu franscuskog reprezentativca Kyliana Mbappéa foto: Franck Fife/AFP

U izjavi za The Guardian, Nike je priznao problem s ramenima i naveo da istražuje moguće rješenje. “Tijekom posljednje reprezentativne stanke uočili smo manji problem na našim dresovima nacionalnih momčadi, najizraženiji oko šava na ramenima. Performanse nisu pogođene, ali estetski dojam nije na razini na kojoj bi trebao biti”, poručili su iz tvrtke.

Tvrtka sada analizira moguće korekcije u suradnji s nacionalnim savezima i partnerima.

Dizajn za ekstremne uvjete

Riječ je o rijetkom propustu za kompaniju koja je pri lansiranju snažno naglašavala tehnološke inovacije, uključujući Aero-FIT dizajn razvijen za igranje u ekstremnim vremenskim uvjetima. Prema dostupnim informacijama, u razvoju su korišteni podaci o performansama i elementi umjetne inteligencije.

Eventualne izmjene dolaze s ozbiljnim logističkim izazovima, s obzirom na to da je turnir pred vratima, a velik broj dresova već je na tržištu. Još nije jasno hoće li doći do redizajna ili kompenzacije za kupce.

Nike, koji proizvodi nogometnu opremu još od 1979., poručuje da radi na brzom rješenju, naglašavajući da svaki dres mora odražavati preciznost i kvalitetu igre koju predstavlja.