Njemačka Varta gasi 350 radnih mjesta
Njemačka Varta ugasit će 350 radnih mjesta i obustaviti proizvodnju malih, okruglih baterija u Nördlingenu zbog gubitka najvažnijeg kupca, rekao je u utorak glasnogovornik tvrtke.
Ugovor s najvažnijim klijentom, kojeg Varta nije imenovala, istječe krajem listopada.
Prema pisanju njemačkog poslovnog lista Handelsblatta, riječ je o američkom tehnološkom divu Appleu.
Gubitak važnog klijenta stajat će tvrtku oko 350 radnih mjesta u tvornici u Nördlingenu i u sjedištu tvrtke u obližnjem Ellwangenu.
Vartina tvornica u Nördlingenu proizvodi gotovo isključivo baterije CoinPower za Appleove slušalice AirPods. Američka tvrtka nabavljat će ih ubuduće od kineskog dobavljača, kazao je neimenovani izvor.
