Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska
Tri vodeće putovnice, prema najnovijem izvješću Henley Passport Indexa, pripadaju azijskim zemljama: Singapur je na prvom mjestu, a Japan i Južna Koreja dijele drugo mjesto.
Kad je riječ o putovanju iz zemlje u zemlju bez ograničenja i uživanju u kraćim redovima na graničnoj kontroli, postoji elitna razina putovnica s većim utjecajem od drugih.
Singapurci uživaju bezvizni pristup 192 od 227 zemalja i teritorija koje prati indeks, koji je izradila londonska savjetodavna tvrtka za globalno državljanstvo i boravak Henley & Partners, a koristi ekskluzivne podatke Međunarodnog udruženja zračnog prijevoza.
Japan i Južna Koreja su odmah iza njih s bezviznim pristupom 188 destinacija.
UAE se penje na ljestvici
UAE je zemlja s najboljim rezultatima u 20-godišnjoj povijesti Henley Passport Indexa, dodajući 149 destinacija bez viza od 2006. i popevši se za 57 mjesta na ljestvici. To je, navodi se u izvješću, potaknuto kontinuiranim diplomatskim angažmanom i liberalizacijom viznog režima UAE-a.
Na 6. mjestu su Hrvatska, Češka, Estonija, Malta, Novi Zeland i Poljska. Australija je zadržala svoju 7. poziciju u ovom tromjesečnom ažuriranju, uz Latviju, Lihtenštajn i Ujedinjeno Kraljevstvo.
Vlasnici hrvatskih putovnica imaju bezvizni pristup 183 destinacije.
Ujedinjeno Kraljevstvo je zemlja s najvećim međugodišnjim gubicima na indeksu, a sada ima bezvizni pristup 182 destinacije, osam manje nego prije 12 mjeseci.
Kanada, Island i Litva su na 8. mjestu, s bezviznim pristupom 181 destinaciji, dok je Malezija na 9. mjestu s ocjenom 180.
Sjedinjene Američke Države vratile su se na 10. mjesto s rezultatom od 179. SAD je odmah iza Ujedinjenog Kraljevstva kada je riječ o godišnjem padu, izgubivši bezvizni pristup sedam destinacija u posljednjih 12 mjeseci.
Stabilnost i kredibilitet
“Moć putovnice u konačnici odražava političku stabilnost, diplomatski kredibilitet i sposobnost oblikovanja međunarodnih pravila“, kaže za CNN Misha Glenny, novinarka i rektorica Instituta za humanističke znanosti u Beču, u izvješću Henley & Partners.
“U proteklih 20 godina globalna mobilnost se značajno proširila, ali koristi su bile neravnomjerno raspoređene“, kaže Christian H. Kaelin, predsjednik uprave Henley & Partners i kreator Henley Passport Indexa.
“Danas, privilegija putovnice igra odlučujuću ulogu u oblikovanju prilika, sigurnosti i ekonomskog sudjelovanja, pri čemu rastući prosječni pristup prikriva stvarnost u kojoj su prednosti mobilnosti sve više koncentrirane među ekonomski najmoćnijim i politički najstabilnijim nacijama svijeta.“
Najmoćnije putovnice na svijetu za 2026. godinu
- Singapur (192 destinacije)
- Japan, Južna Koreja (188)
- Danska, Luksemburg, Španjolska, Švedska, Švicarska (186)
- Austrija, Belgija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska, Italija, Nizozemska, Norveška (185)
- Mađarska, Portugal, Slovačka, Slovenija, Ujedinjeni Arapski Emirati (184)
- Hrvatska, Češka, Estonija, Malta, Novi Zeland, Poljska (183)
- Australija, Latvija, Lihtenštajn, Ujedinjeno Kraljevstvo (182)
- Kanada, Island, Litva (181)
- Malezija (180)
- Sjedinjene Američke Države (179)