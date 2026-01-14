Objavljen popis najmoćnijih putovnica na svijetu. Evo gdje se nalazi Hrvatska

Tri vodeće putovnice, prema najnovijem izvješću Henley Passport Indexa, pripadaju azijskim zemljama: Singapur je na prvom mjestu, a Japan i Južna Koreja dijele drugo mjesto.

Kad je riječ o putovanju iz zemlje u zemlju bez ograničenja i uživanju u kraćim redovima na graničnoj kontroli, postoji elitna razina putovnica s većim utjecajem od drugih.

Singapurci uživaju bezvizni pristup 192 od 227 zemalja i teritorija koje prati indeks, koji je izradila londonska savjetodavna tvrtka za globalno državljanstvo i boravak Henley & Partners, a koristi ekskluzivne podatke Međunarodnog udruženja zračnog prijevoza.

Japan i Južna Koreja su odmah iza njih s bezviznim pristupom 188 destinacija.

UAE se penje na ljestvici

UAE je zemlja s najboljim rezultatima u 20-godišnjoj povijesti Henley Passport Indexa, dodajući 149 destinacija bez viza od 2006. i popevši se za 57 mjesta na ljestvici. To je, navodi se u izvješću, potaknuto kontinuiranim diplomatskim angažmanom i liberalizacijom viznog režima UAE-a.

Na 6. mjestu su Hrvatska, Češka, Estonija, Malta, Novi Zeland i Poljska. Australija je zadržala svoju 7. poziciju u ovom tromjesečnom ažuriranju, uz Latviju, Lihtenštajn i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Vlasnici hrvatskih putovnica imaju bezvizni pristup 183 destinacije.

Ujedinjeno Kraljevstvo je zemlja s najvećim međugodišnjim gubicima na indeksu, a sada ima bezvizni pristup 182 destinacije, osam manje nego prije 12 mjeseci.

Kanada, Island i Litva su na 8. mjestu, s bezviznim pristupom 181 destinaciji, dok je Malezija na 9. mjestu s ocjenom 180.

Sjedinjene Američke Države vratile su se na 10. mjesto s rezultatom od 179. SAD je odmah iza Ujedinjenog Kraljevstva kada je riječ o godišnjem padu, izgubivši bezvizni pristup sedam destinacija u posljednjih 12 mjeseci.

Stabilnost i kredibilitet

“Moć putovnice u konačnici odražava političku stabilnost, diplomatski kredibilitet i sposobnost oblikovanja međunarodnih pravila“, kaže za CNN Misha Glenny, novinarka i rektorica Instituta za humanističke znanosti u Beču, u izvješću Henley & Partners.

“U proteklih 20 godina globalna mobilnost se značajno proširila, ali koristi su bile neravnomjerno raspoređene“, kaže Christian H. Kaelin, predsjednik uprave Henley & Partners i kreator Henley Passport Indexa.

“Danas, privilegija putovnice igra odlučujuću ulogu u oblikovanju prilika, sigurnosti i ekonomskog sudjelovanja, pri čemu rastući prosječni pristup prikriva stvarnost u kojoj su prednosti mobilnosti sve više koncentrirane među ekonomski najmoćnijim i politički najstabilnijim nacijama svijeta.“

Najmoćnije putovnice na svijetu za 2026. godinu

Singapur (192 destinacije) Japan, Južna Koreja (188) Danska, Luksemburg, Španjolska, Švedska, Švicarska (186) Austrija, Belgija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska, Italija, Nizozemska, Norveška (185) Mađarska, Portugal, Slovačka, Slovenija, Ujedinjeni Arapski Emirati (184) Hrvatska, Češka, Estonija, Malta, Novi Zeland, Poljska (183) Australija, Latvija, Lihtenštajn, Ujedinjeno Kraljevstvo (182) Kanada, Island, Litva (181) Malezija (180) Sjedinjene Američke Države (179)