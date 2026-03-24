Otvorene prijave za novi ciklus programa “Pokreni nešto svoje“, uz HUP i EFZG kao nove partnere

Otvorene su prijave za deseto izdanje programa “Pokreni nešto svoje“ namijenjenog mikro impact poduzetnicima koji razvijaju poslovne ideje s mjerljivim društvenim ili okolišnim učinkom.

U ovogodišnjem ciklusu osiguran je ukupni fond od oko 90.000 eura, koji se raspodjeljuje na bespovratna sredstva za deset odabranih poduzetnika te šestomjesečni mentorski i edukacijski program koji poduzetnicima pomaže u razvoju poslovanja, jačanju tržišne pozicije i mjerenju društvenog učinka njihovih projekata.

Program koji kombinira financijsku potporu uz intenzivno i personalizirano mentorstvo provode ACT Grupa i Philip Morris Zagreb, a u ovoj jubilarnoj godini dodatno je ojačan partnerstvom s Hrvatskom udrugom poslodavaca (HUP) kao institucionalnim partnerom te Ekonomskim fakultetom u Zagrebu kao akademskim partnerom koji će sudjelovati u transferu znanja, a prijave poduzetnika se primaju do 12. travnja 2026.

Interes za program kontinuirano raste pa je tako na prošlogodišnji natječaj pristiglo više od 300 prijava iz cijele Hrvatske, a rezultati programa vidljivi su i kroz konkretan društveni povrat ulaganja. Prema analizi ACT Grupe, u 2025. godini svaki euro uložen u program generirao je 4,86 eura društvenog dobra, kroz nova radna mjesta, razvoj inovativnih proizvoda i usluga te rješenja koja doprinose društvu i zajednici.

Ana Brigović, voditeljica podrške poduzetnicima i poslovnog razvoja iz ACT Grupe, koja provodi Pokreni nešto svoje: “Poduzetnici koji uđu u program prolaze šest mjeseci intenzivnog rada, od razvoja poslovnog modela i testiranja tržišta do jasnog mjerenja društvenog učinka. Cilj nam je da iz programa izađu s konkretnim alatima za rast i dugoročnu održivost poslovanja. Tijekom deset godina vidjeli smo koliko je takva podrška važna, posebno za mikro poduzetnike koji često razvijaju dobre ideje, ali nemaju pristup znanju, mreži i kapitalu“, ističe Brigović, dodajući kako program danas ima i širi značaj jer pomaže graditi zajednicu impact poduzetnika u Hrvatskoj.

Dijana Najjar Raškaj, rukovoditeljica komunikacija Philip Morris Zagreb, tvrtke koja već deset godina osigurava financijsku potporu projektu, smatra da impact poduzetništvo u Hrvatskoj ima mjerljiv razvojni potencijal. “Kroz program smo dosad podržali 68 mikro poduzetnika koji su iz ideje razvili konkretne proizvode, otvorili radna mjesta i pokazali da poslovanje može stvarati i tržišnu i društvenu vrijednost. U ovoj godini program je dodatno ojačan podrškom HUP-a i Ekonomskog fakulteta u Zagrebu čime je otvoren dodatni prostor za prijenos znanja i razvoj vještina impact poduzetnika“, dodajući kako se tijekom deset godina oko programa razvila snažna zajednica poduzetnika koji potiču drugačije razumijevanje uloge poslovanja u društvu.

Deset godina razvoja impact poduzetništva u Hrvatskoj

Program “Pokreni nešto svoje“ pokrenut je 2016. godine s ciljem pružanja sustavne podrške poduzetnicima u ranoj fazi poslovanja koji kroz poslovanje rješavaju društvene ili okolišne izazove. Tijekom deset godina uloženo je gotovo milijun eura, a kroz program je prošlo 68 hrvatskih poduzeća.

Sudionicima je svake godine osigurano više od 400 sati mentorskog rada kroz individualne konzultacije, specijalizirane radionice i grupne treninge. Sudionici programa posebno ističu vrijednost mentorske podrške i pristupa poslovnoj mreži koju program pruža. Uz razvoj poslovanja, poduzetnici kroz program jačaju profesionalne kompetencije, povećavaju vidljivost na tržištu te razvijaju partnerstva i suradnje koje često nadilaze trajanje samog programa.

Prijave za jubilarni ciklus programa „Pokreni nešto svoje“ su otvorene, a organizatori pozivaju sve mikro impact poduzetnike koji razvijaju inovativna rješenja s pozitivnim društvenim ili okolišnim učinkom da se prijave putem obrasca na službenoj web stranici programa. Rok za prijave je do 12. travnja 2026. do kraja dana.