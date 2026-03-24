Poduzetnici o Vladinim mjerama: “Ključno je očuvati stabilnost opskrbe, proizvodnju i zaposlenost”

Nakon što je Vlada donijela paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena vrijedan 450 milijuna eura, prema kojem su ograničene cijene goriva, dok struja i plin ne poskupljuju do 30. rujna ove godine, iz HUP-a i HOK-a podržavaju mjere, međutim, naglašavaju kako je potrebno razmotriti modele subvencioniranja električne energije za poduzeća.

U aktualnim tržišnim okolnostima sigurnost opskrbe je temelj stabilnosti cijelog gospodarskog sustava, te preduvjet očuvanja proizvodnje, investicija i radnih mjesta. Svako narušavanje opskrbnih lanaca energentima može imati izravne i dugoročne posljedice na dostupnost i cijene energije za gospodarstvo, a time i na ukupnu konkurentnost hrvatskog gospodarstva.

Također, u novonastalim okolnostima posebno je važno voditi računa o opstojnosti malih distributera naftnih derivata. Mali distributeri predstavljaju ključnu infrastrukturu opskrbe u ruralnim i poljoprivrednim područjima te su u mnogim sredinama jedini dostupni opskrbni kanal. Ograničavanje maloprodajnih cijena dovodi pojedine distributere u situaciju prodaje ispod nabavne cijene što ugrožava njihovo poslovanje i povećava rizik nestašica u ruralnim i poljoprivrednim sredinama.

“Zalažemo se za ciljane mjere usmjerene na one kojima su zaista i potrebne, kao i zaštitu konkurentnosti domaćeg gospodarstva kroz direktna rješenja. Primjena općih subvencija dodatno opterećuje javne financije bez jasnog učinka. Stoga je nužno ubrzati uspostavu Središnjeg registra stanovništva, koji bi omogućio pravednije i učinkovitije usmjeravanje socijalnih transfera koji bi bili ciljani, ali izdašniji za one kojima je pomoć zaista potrebna“, izjavila je glavna direktorica HUP-a Irena Weber.

HUP podsjeća kako je očuvanje stabilnosti troškova energije ključno i za prehrambeni sektor jer izravno utječe na cijene hrane i opskrbu tržišta. “Danas se suočavamo sa situacijom kakvu još nismo imali. Kako bismo očuvali gospodarstvo, a posebno energetski intenzivne industrije, važno je zadržati investicijski kapacitet poduzetnika, posebno za ulaganja u produktivnost i tehnologiju, što predstavlja temelj dugoročne stabilnosti cijena i očuvanja radnih mjesta. Intervencijama u zadržavanje cijena energije u kratkom roku možemo osigurati stabilnost, dok na dugi rok moramo potaknuti investicije u energetsku neovisnost. Između ostalog, treba i hitno učiniti sve kako bismo otključali privatne investicije u oko 3 GW obnovljivih izvora energije koji čekaju donošenje metodologije za utvrđivanje naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu.“, ističe predsjednik HUP-a Mislav Balković.

U tom kontekstu HUP naglašava kako je potrebno razmotriti modele subvencioniranja električne energije za poduzeća, po uzoru na druge države članice Europske unije. Dugoročno, nužna su značajna ulaganja u energetsku infrastrukturu i modernizaciju elektroenergetske mreže, kao i osiguravanje dodatnih izvora financiranja kroz EU fondove i privatna ulaganja. Razvoj naprednih energetskih rješenja ključan je za jačanje otpornosti gospodarstva i smanjenje troškova energije. Naime, Hrvatske tvrtke već sada plaćaju električnu energiju 18% skuplje od prosjeka EU, a u nekim industrijama električna energija čini između 15% i 40% varijabilnog troška proizvodnje, pa razlika od samo 10 do 15 eura po megavatsatu može značiti izravno smanjenje profitabilnosti i odgodu ulaganja.

Ključno je očuvati stabilnost opskrbe, proizvodnju i zaposlenost, uz racionalno korištenje energenata i izbjegavanje stvaranja zaliha koje mogu dovesti do pritisaka na opskrbni lanac i izazivanja umjetno stvorenih nestašica. Sigurnost opskrbe mora ostati temelj svih intervencija, jer bez nje nije moguće osigurati ni stabilnost gospodarstva ni dugoročnu održivost javnih financija.

HOK: Obrtnici trebaju plaćati energente po sličnom modelu kao i kućanstva

Hrvatska obrtnička komora (HOK) uputila je u utorak Vladi zahtjev za nastavkom provedbe mjera iz područja energetike, a kao jedno od dugoročnih rješenja predlažu razmatranje modela prema kojem bi se cijene energenata za obrtnike regulirale na način sličan onome koji se primjenjuje za kućanstva.

S obzirom na aktualne geopolitičke okolnosti i rast cijena nafte na svjetskom tržištu, koji su posljedica novih sigurnosnih napetosti na Bliskom istoku, u svojem zahtjevu HOK navodi kako je primjena mjera Vlade uvelike olakšala poslovanje obrtnika, kao najmanjih i najosjetljivijih gospodarskih subjekata, koje bi povećanja cijena i struje i plina teško pogodila.

“Pozdravljamo odluku Vlade o ponovnom uvođenju regulacije najviših maloprodajnih cijena goriva te apeliramo da se mjere potpore iz područja energetike ne samo nastave nego i ponovno intenziviraju”, rekao je predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil.

Cijene energenata, dodao je, djeluju kao katalizator općeg porasta svih troškova poslovanja, što će ponovno i teško utjecati na konkurentnost obrtništva. “Vlada je do sada u svakoj prilici pokazala da je partner hrvatskih obrtnika te se nadamo nastavku razumijevanja za specifične okolnosti u kojima obrtnici žive i rade, ali i razumijevanju što obrtništvo predstavlja za gospodarstvo i samo društvo“, istaknuo je Kratohvil.

Kao jedno od mogućih dugoročnih rješenja, HOK predlaže razmatranje modela prema kojem bi se cijene energenata za obrtnike regulirale na način sličan onome koji se primjenjuje za kućanstva, navodi se u njihovu priopćenju.

HGK: Stabilnost cijena struje olakšava poslovanje poduzećima

“Trenutni energetski šok prijetnja je rastu globalne ekonomije kakvom nismo dugo svjedočili tako da će gospodarstvu svakako biti nužna pomoć u narednim tjednima i mjesecima.

Kao što je važno da Vladine mjere stabiliziraju cijene u ovome trenutku, tako pozdravljamo i djelovanje na dulji rok kroz poticaje za prijelaz na obnovljive izvore energije. HGK se zalaže za zelenu tranziciju i razvoj obnovljivih izvora energije te su u tom smislu težnje Europske unije jasne. Međutim, sirovinsko i energetsko siromaštvo Europe priča je koja se ne može riješiti preko noći. Naša stvarnost je da moderna ekonomija i dalje ovisi o fosilnim gorivima.

Luka Burilović, predsjednik HGK; Foto: HGK

Reakcija Vlade bila je izrazito potrebna i više nego pravovremena, posebno u kontekstu sveobuhvatne pomoći za više sektora gospodarstva. Tako pozdravljamo program potpore sjetvi u tijeku, pomoć za hrvatsko ribarstvo, kao i ubrzanu dinamiku isplate potpora u poljoprivredi.

Smatramo važnim što se jamči stabilnost u cijenama električne energije za poduzetništvo s potrošnjom do 250 tisuća kWh, što olakšava poslovanje manjim i srednjim poduzećima. Mjera kompenzacije indirektnih troškova za ugljični dioksid za oko 400 poduzeća pomoći će u ublažavanju rasta cijene električne energije koja je na burzi porasla od 10 do 25%, što je mjera koju je HGK zagovarala kao izrazito važnu stavku za velika poduzeća prerađivačke industrije.

U neizvjesnom razdoblju pred nama potrebno je zadržati istu razinu jasne i otvorene komunikacije, kao i procesa konzultacija sa svim relevantnim akterima. Ako se rast cijena električne energije na burzama nastavi, što će poglavito ovisiti o trendu cijene prirodnog plina, držimo da je moguće da će u kratkom periodu biti potrebne i ciljane dodatne subvencije za velike industrijske potrošače.

Podržavamo mjere Vlade RH vezane uz ograničavanja cijena goriva jer će pozitivno utjecati i na cijene usluga prijevoza. Posebno nam je drago zbog nastavka mjere potpore cijene goriva za komercijalni prijevoz putnika, što je HGK dodatno zagovarala. Ova mjera će pridonijeti prevladavanju negativnih trendova u poslovanju cestovnih prijevoznika putnika u razdoblju intenzivnog porasta cijene goriva te će omogućiti građanima jeftiniji javni prijevoz”, stoji u komentaru predsjednika HGK Luke Burilovića.