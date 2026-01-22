Otvorene prijave za stipendijski program Lürssen zaklade
Lürssen zaklada otvorila je prijave za Program izvrsnosti 2026., međunarodni šestomjesečni stipendijski program namijenjen studentima STEM područja zainteresiranima za razvoj inovativnih rješenja za ekološke i digitalne izazove u maritimnoj industriji. Program traje od 20. travnja do 7. listopada 2026., a rok za prijavu je do 15. ožujka 2026.
Program izvrsnosti uključuje početak razvojno-istraživačkog projekta u Lürssen Design Centru u Rijeci, vođeno istraživanje uz intenzivno akademsko i industrijsko mentorstvo, jednomjesečnu ljetnu školu na Sveučilištu Connecticut u SAD-u, prateća studijska putovanja i sudjelovanje na stručnim konferencijama. Uz to, tu je i pripravnički program u Lürssen brodogradilištima u Njemačkoj, sudjelovanje na Future Tense powered by Lürssen konferenciji u Zagrebu, završna prezentacija u Bremenu te ceremonija dodjele stipendija.
Program se temelji na tri ključna stupa: industrijskom iskustvu, stručnom mentorstvu i razvoju dugoročnih profesionalnih veza. Kroz praktičan rad i razmjenu znanja, studenti će dodatno razvijati svoje tehničke i analitičke vještine te produbiti razumijevanje kompleksnih procesa u suvremenoj brodogradnji s fokusom na predvođenje i oblikovanje maritimnih inovacija kroz zelenu tranziciju, napredne pogonske sustave i umjetnu inteligenciju.
“Program izvrsnosti Lürssen zaklade osmišljen je kao prostor u kojem se znanje, odgovornost i inovacija susreću s vrlo konkretnim društvenim i ekološkim izazovima današnjice. Vjerujemo da upravo mladi stručnjaci, osnaženi interdisciplinarnim znanjem i iskustvom rada u stvarnom industrijskom kontekstu, mogu dati važan doprinos razvoju održivijih i pravednijih rješenja u maritimnoj industriji,“ istaknula je Snježana Prijić-Samaržija, profesorica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i članica Upravnog odbora Lürssen zaklade.
Osim stručnog razvoja, program potiče i suradnju u međunarodnom okruženju, omogućujući sudionicima umrežavanje s kolegama i stručnjacima iz različitih područja te razmjenu ideja i perspektiva koje nadilaze nacionalne i akademske okvire.
Program izvrsnosti dio je dugoročne misije Lürssen zaklade usmjerene na podršku obrazovanju, inovacijama i održivim rješenjima u maritimnoj industriji, s ciljem osnaživanja nove generacije stručnjaka i stručnjakinja koji će aktivno sudjelovati u razvoju odgovornijih i naprednijih industrijskih praksi.
Program je namijenjen studentima STEM područja s izraženim interesom za tehnologiju, istraživački rad i održivi razvoj. Detaljne informacije o uvjetima sudjelovanja i postupku prijave dostupne su na službenoj web stranici Lürssen zaklade.