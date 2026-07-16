Ove zvijezde Svjetskog prvenstva ostale su bez trofeja, ali su osvojile društvene mreže

Neki od najvećih dobitnika Svjetskog prvenstva nikada nisu stigli do završnice turnira, ali su ipak izašli iz njega s potpuno promijenjenim karijerama. U samo nekoliko tjedana deseci milijuna novih pratitelja pohrlili su na njihove profile na društvenim mrežama, praktički preko noći pretvorivši nekolicinu dotad manje poznatih nogometaša u globalne zvijezde.

Vozinha, 40-godišnji vratar Zelenortskih Otoka, povećao je broj pratitelja na Instagramu s 50.000 na milijun u roku od 24 sata nakon što je njegova reprezentacija u lipnju senzacionalno odigrala 0:0 protiv Španjolske. Do srijede je broj njegovih pratitelja premašio 29,3 milijuna.

U videu objavljenom na Instagramu ovog tjedna rekao je da nikada nije mogao zamisliti kako će njegova nezaboravna izvedba u ulozi autsajdera za Zelenortske Otoke – treću najmanju državu po broju stanovnika koja se ikada plasirala na Svjetsko prvenstvo – od njega napraviti viralnu zvijezdu. Dodao je da mu je to „iznimno zadovoljstvo” te obećao da „uskoro slijedi još toga”.

Norveški napadač Erling Haaland ni prije ovogodišnjeg turnira nije bio nepoznat – u Svjetsko prvenstvo ušao je s oko 40 milijuna pratitelja na Instagramu. No njegov opušten i duhovit nastup na društvenim mrežama i u intervjuima, ključni pogoci te iznenađujuće dobar nastup Norveške donijeli su mu još 24 milijuna novih pratitelja.

Branič Novog Zelanda Tim Payne imao je manje od 5.000 pratitelja na Instagramu prije početka turnira, no kampanja influencera Valena Scarsinija, koji je krenuo u potragu za „najmanje poznatim nogometašem Svjetskog prvenstva”, povećala je njegov broj pratitelja na 5,6 milijuna – više nego što Novi Zeland ima stanovnika. Istodobno je potpisao ugovor s vodećim paragvajskim klubom Club Olimpia.

Vratar Curaçaa Eloy Room također je doživio nagli rast popularnosti nakon što je u utakmici protiv Ekvadora upisao rekordnih 15 obrana, povećavši broj pratitelja s 90.000 na 1,1 milijun.

Sedamnaestogodišnji meksički nogometni talent Gilberto Mora već je prije turnira u svojoj zemlji slovio za čudo od igrača i imao oko milijun pratitelja na Instagramu. Međutim, njegova neustrašiva igra na prvenstvu – uz usporedbe s nogometnim legendama poput Peléa – pretvorila ga je u globalni fenomen koji danas ima 7,3 milijuna pratitelja.

Velika kampanja koju su predvodili CazéTV i brazilski influenceri povećala je broj pratitelja braniča Douglasa Santosa na Instagramu za gotovo 1.200 % – s približno 190.000 prije Svjetskog prvenstva na 2,6 milijuna.

Kako su prošle najveće zvijezde?

Već afirmirane svjetske zvijezde poput Portugalca Cristiana Ronalda (koji je već bio najpraćenija osoba na Instagramu), Brazilca Neymara, Engleza Judea Bellinghama, Argentinca Lionela Messija i Francuza Kyliana Mbappéa od početka Svjetskog prvenstva dobile su još približno 10 milijuna, 6,5 milijuna, 6 milijuna, 5,8 milijuna odnosno 4 milijuna novih pratitelja na Instagramu.

Komercijalna vrijednost

Broj pratitelja na društvenim mrežama postao je jedan od glavnih pokazatelja komercijalne vrijednosti sportaša i njihovog financijskog potencijala. Tvrtke žele doprijeti do milijuna potencijalnih kupaca kojima sportaši mogu pristupiti putem svojih profila, a velika publika često donosi sponzorske ugovore, veće honorare za javne nastupe, prodaju suvenira i druge poslovne prilike koje sportašima povećavaju prihode izvan terena.

Najpoznatiji sportaši – uključujući milijardere Ronalda i Messija – koriste društvene mreže kako bi gradili vlastite poslovne projekte, ne oslanjajući se samo na sponzorstva. Razvijaju osobne brendove, modne linije, fitness proizvode, medijske projekte i druge investicije. Procjenjuje se da je Ronaldova prisutnost na društvenim mrežama tijekom posljednjih godinu dana njegovim sponzorima donijela medijsku vrijednost od oko 176 milijuna dolara, od čega se 36 milijuna odnosi samo na Nike.

Reklama za proizvod

Kada zvijezda društvenih mreža objavi sadržaj o nekom proizvodu – čak i neizravno – njezini pratitelji brzo reagiraju. Ranije ovog tjedna broj Google pretraživanja pojma „preparirani rakun” porastao je za više od 5.000 % nakon što je Haaland u ponedjeljak viđen kako izlazi iz zrakoplova u Oslu noseći neobičan suvenir sa Svjetskog prvenstva. Igrač je prepariranog rakuna, koji u šapama drži praznu bocu džina, platio 750 dolara u trgovini Wild Bill’s Western Store u Dallasu. Proizvod je u međuvremenu rasprodan, a trgovina najavljuje novu zalihu.

Inače, Cristiano Ronaldo je najplaćeniji sportaš na svijetu, neovisno o sportu kojim se bavi, s procijenjenom neto vrijednošću imovine od 1,2 milijarde dolara. Procjenjuje se da je u posljednjih 12 mjeseci zaradio oko 300 milijuna dolara. Lionel Messi, također milijarder, prema procjenama časopisa Forbes ima neto vrijednost od 1,1 milijarde dolara. Među najplaćenijim nogometašima ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva nalaze se i Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinícius Júnior iz Brazila te Mohamed Salah iz Egipta.

Mary Whitfill Roeloffs, novinarka Forbesa (link na originalni članak)