Kako je podcast bivšeg engleskog nogometaša postao najbrže rastuća kompanija u Britaniji

Podcast mreža koja stoji iza hitova poput The Rest Is History i The Rest Is Politics ostvarila je rast prihoda od 321 posto i privukla investitore iz Hollywooda.

Gary Lineker možda je desetljećima bio jedno od najprepoznatljivijih lica britanskog sportskog novinarstva, no njegov najuspješniji poslovni potez mogao bi se pokazati ulazak u industriju podcasta. Produkcijska kuća Goalhanger, čiji je suosnivač, proglašena je najbrže rastućom privatnom kompanijom u Ujedinjenom Kraljevstvu prema najnovijoj ljestvici Sunday Timesa.

Tvrtka koja stoji iza iznimno popularnog serijala podcasta “The Rest Is…” prošle je godine ostvarila prihod od 37,9 milijuna funti (43,8 milijuna eura), uz prosječan godišnji rast prodaje od čak 321 posto tijekom posljednje tri godine. To je najviša stopa rasta među svim kompanijama obuhvaćenima istraživanjem.

Svakodnevno na Netflixu

Goalhanger su osnovali Lineker te bivši televizijski producenti Tony Pastor i Jack Davenport, a danas stoji iza nekih od najuspješnijih britanskih podcasta, uključujući The Rest Is History, The Rest Is Politics i The Rest Is Football.

Posljednji se pokazao posebno vrijednim medijskim proizvodom. Podcast koji vode Lineker te bivši nogometaši Alan Shearer i Micah Richards danas se ubraja među najpopularnije sportske podcaste na svijetu, a tijekom Svjetskog prvenstva 2026. dobivat će svakodnevna izdanja na Netflixu.

Uspjeh Goalhangera dolazi u trenutku kada se Lineker postupno udaljava od tradicionalne televizije. Prošle godine napustio je BBC-jevu emisiju Match of the Day, koju je vodio 26 godina, te se sve više fokusira na razvoj vlastitog medijskog poslovanja.

Podcasti postaju veliki biznis

Dodatni vjetar u leđa kompanija je dobila početkom godine kada je privukla ulaganje fonda The Chernin Group, investicijske tvrtke američkog medijskog mogula Petera Chernina, poznatog po produkciji filmskih hitova poput Planet majmuna i Najveći showman, piše The Standard.

Ljestvica Sunday Timesa pokazuje i širi trend promjene britanske poduzetničke scene. Među najbrže rastućim kompanijama dominiraju potrošački brendovi iz sektora hrane, zdravlja, ljepote i wellnessa, dok podcasti i digitalni mediji sve češće postaju ozbiljan biznis, a ne samo dodatni izvor prihoda za poznata lica.

Za Linekera je to potvrda da se publika i oglašivački budžeti ubrzano sele iz tradicionalnih medija prema formatima koji nude izravniji odnos s publikom. U njegovu slučaju, taj je zaokret stvorio jednu od najbrže rastućih privatnih kompanija u Britaniji.