David Beckham postao je milijarder: Kako je nogometnu slavu pretvorio u globalno poslovno carstvo

Beckham je nakon nogometa izgradio poslovni model koji daleko nadilazi klasične sportske sponzorske ugovore: od MLS-a i nekretnina do Netflixa, wellnessa i globalnih luksuznih brendova.

U londonskoj četvrti Chiswick kasno je prijepodne, a Sir David Beckham već je dva sata na snimanju. Za one koji ga poznaju, to nije iznenađenje – bivša nogometna zvijezda poznata je po tome da uvijek dolazi ranije.

Prilaz kući pretvoren je u malo filmski set: kamioni, šatori i produkcijske prikolice ispunjavaju dvorište, dok unutar kuće deseci članova ekipe koordiniraju kamere, rasvjetu i scenografiju. Beckhamova produkcijska kuća Studio 99 danas snima kampanju za britanskog proizvođača zvučnika Bowers & Wilkins. Dan ranije snimao je reklamu za SharkNinja. Idućih dana slijedi još nekoliko kampanja – dio golemog poslovnog sustava koji danas funkcionira pod imenom “David Beckham Inc.”

Dok kamere snimaju, Beckham sjedi na velikoj sofi u bijelom puloveru Hugo Bossa, poderanim trapericama, zlatnom Rolexu i bijelim tenisicama. Pokraj njega leži koker španijel unajmljen samo za potrebe snimanja. Pas usred scene skoči, ali pažnju produkcije ne privlači životinja nego Beckhamov pulover. Njegova dugogodišnja kreativna direktorica iz susjedne sobe prati kadar na monitoru i odmah reagira.

“Pulover! Pulover!”, viče ekipi koja se odmah okuplja oko Beckhama kako bi savršeno namjestila odjeću.

“Vrlo rano sam shvatio da je najvažnije raditi s pravim brendovima i dijeliti iste vrijednosti”, objašnjava Beckham. “Tada za njih radite deset, petnaest ili dvadeset godina. Jako ulažem u te odnose jer su važni… uvijek nastojimo dati više nego što se očekuje.”

Beckham je profesionalnu nogometnu karijeru završio 2013. godine u 38. godini, nakon što je tijekom igranja zaradio više od pola milijarde dolara na terenu i izvan njega. Još tada bio je globalna superzvijezda; vjerojatno prvi nogometaš nakon Peléa kojeg je prosječni Amerikanac mogao odmah prepoznati.

No paradoksalno, nakon umirovljenja postao je još poznatiji – i mnogo bogatiji.

Pažljivo gradio brend

Prošle godine Beckham je zaradio oko 100 milijuna dolara, pretvarajući pažljivo izgrađeni imidž u jedan od najvrjednijih osobnih brendova na svijetu. Danas surađuje s kompanijama poput Adidasa i Nespressa, ali poslovno carstvo daleko nadilazi klasične sponzorske ugovore.

Tu su Netflixovi dokumentarci, poslovi s nekretninama na Floridi, ulaganja u startupe, kao i vlastiti brendovi. Prošle godine lansirao je IM8, liniju dodataka prehrani fokusiranih na zdravlje i anti-ageing, dok je Beeup njegov novi brend dječjih voćnih grickalica na bazi meda.

Najvrjedniji dio njegova bogatstva ipak je udio u nogometnom klubu Inter Miami.

Beckham je 2007. šokirao nogometni svijet kada je odlučio napustiti Real Madrid i prijeći u američki MLS, tada još uvijek relativno marginalnu ligu.

“Osjećaj mi je govorio da je to prava odluka i uvijek vjerujem instinktu”, kaže.

David Beckham u dvoboju je s rumunjskim reprezentativcima na Svjetskom prvenstvu 1998. foto: Jean-Loup Gautreau/AFP

Potpisao je petogodišnji ugovor s LA Galaxyjem vrijedan 6,5 milijuna dolara godišnje, više nego trostruko iznad tadašnjeg salary capa MLS-a, uz postotak od sponzorstava i prodaje klupskih proizvoda.

Ključni detalj ugovora bio je, međutim, pravo da nakon završetka karijere kupi MLS franšizu za samo 25 milijuna dolara.

Odabrao je Miami zbog snažne latinoameričke zajednice i potencijala da grad privuče najveće svjetske igrače.

“Uvijek sam vjerovao da Miami, zbog svoje raznolikosti i energije, može privući velike nogometne zvijezde”, kaže Beckham.

Danas je Inter Miami najvrjedniji klub MLS-a. Nakon dolaska Lionela Messija i osvajanja MLS Cupa 2025., Forbes procjenjuje vrijednost kluba na rekordnih 1,4 milijarde dolara.

Beckhamovih 26 posto udjela vrijedi više od 300 milijuna dolara, više od dvanaest puta više od početnog ulaganja prije nešto više od desetljeća.

Klub se ove godine preselio na novi Nu Stadium kapaciteta 27 tisuća mjesta, nedaleko od zračne luke u Miamiju. Projekt vrijedan oko 350 milijuna dolara privatno su financirali Beckham i njegovi partneri Jorge i Jose Mas.

No stadion je samo dio puno većeg projekta. Uz njega niče golemi kompleks s milijun četvornih metara poslovnog i trgovačkog prostora, hotelom s 750 soba i parkom od 58 hektara -vinvesticija vrijedna dodatnih milijardu dolara.

“Posljednjih godina sve više sportaša ulazi u vlasničke strukture profesionalnih klubova, skidaju sportske dresove i oblače poslovna odijela”, kaže povjerenik MLS-a Don Garber. “Ovo nije samo sponzorski ili promotivni ugovor. David je stvarni vlasnik.”

Uspon Inter Miamija

Put do stvaranja Inter Miamija bio je sve samo ne jednostavan. Beckham je prije pokretanja kluba prošao kroz nekoliko raspalih partnerstava i tri propala plana za stadion. Do 2016., samo tri godine nakon završetka igračke karijere, projekt ga je već stajao oko 39 milijuna dolara kroz naknade za MLS franšizu, propale projekte i niz administrativnih troškova.

MLS mu je čak ponudio 50 milijuna dolara kako bi otkupio opciju za franšizu, no Beckham je to odbio.

“Nikad nisam pomislio da se ovo neće dogoditi”, kaže danas.

Sada, dok SAD ovog ljeta prvi put nakon 32 godine suorganizira Svjetsko prvenstvo, gotovo svi Beckhamovi dugogodišnji planovi dolaze na naplatu. Miami će ugostiti sedam utakmica Mundijala, Beckham je zaštitno lice promotivne kampanje MLS-a, a golemu medijsku pažnju koristi za nove kampanje s Adidasom, Lay’som, Stellom Artois, Lenovom, McDonald’som, Verizonom i Home Depotom.

“Bit će to Beckhamovo ljeto”, pišu američki mediji.

“Impresivno je vidjeti koliko je prepreka uspio savladati”, kaže Victoria Beckham, bivša članica Spice Girls i njegova supruga već 26 godina.

“David ima nevjerojatnu sposobnost pretvaranja nemogućeg u moguće.”

Radnu etiku Beckham je, kaže, naučio još u londonskom East Endu, gdje je odrastao kao sin servisera plinskih peći i frizerke.

Njegov otac Ted, koji je poluprofesionalno igrao nogomet, radio je od ranog jutra do kasne večeri, dok je majka Sandra šišala mušterije kod kuće gotovo do ponoći, istodobno odgajajući troje djece i vodeći kućanstvo.

“I ja sam pomagao”, prisjeća se Beckham. “Kuhali smo čaj, pekli kolače… To je najveći dar koji su mi roditelji mogli dati. Sve se svodi na radnu etiku.”

Kao dječak bio je sitniji od vršnjaka i kasnije fizički sazrio, pa je večeri i vikende provodio trenirajući driblinge i slobodne udarce. S 11 godina osvojio je nogometno natjecanje vještina, a već sa 13 potpisao za omladinsku momčad Manchester Uniteda za oko 30 funti tjedno.

Prvi veliki ugovor s Adidasom dobio je 1996. godine, sa samo 21 godinom, vrijedan oko 75 tisuća dolara. Već godinu dana kasnije postao je nacionalna zvijezda, a njegov status dodatno je eksplodirao nakon veze s Victorijom Adams iz Spice Girls, koja je tada bila poznatija od njega.

Britanski tabloidi brzo su ih prozvali “Posh and Becks”.

David Beckham s medaljom uz suprugu Victoriju Beckham, pjevačicu i modnu dizajnericu, nakon što je na ceremoniji u dvorcu Windsor 4. studenoga 2025. proglašen vitezom za doprinos sportu i humanitarnom radu foto: Andrew Matthews/POOL/AFP

Iste godine potpisao je i prvi veliki reklamni ugovor, četverogodišnju suradnju s brendom Brylcreem vrijednu oko sedam milijuna dolara.

No uslijedio je i jedan od najtežih trenutaka njegove karijere. Crveni karton na Svjetskom prvenstvu 1998., za koji su mnogi navijači krivili Beckhamov doprinos porazu Engleske, doveo je do godina vrijeđanja i pritiska.

Tri godine kasnije potpuno je promijenio percepciju javnosti kada je protiv Grčke u sudačkoj nadoknadi zabio legendarni slobodni udarac koji je Englesku odveo na Svjetsko prvenstvo 2002.

Do 2003. Beckham je već bio kapetan engleske reprezentacije, šestostruki prvak Premier lige, osvajač Lige prvaka i nova zvijezda Real Madrida.

Dok je igrao za Real, izvan terena zaradio je oko 75 milijuna dolara, uključujući golemi Adidasov ugovor iz 2003. koji mu je donio oko 80 milijuna dolara unaprijed, uz postotak od prodaje proizvoda i promotivnih aktivnosti, tada jedan od najvećih sponzorskih ugovora u sportu.

U želji da preraste model klasičnog sportaša koji samo potpisuje reklame, iste godine angažirao je britanskog menadžera Simona Fullera, koji je već radio s Victorijom Beckham.

Tijekom sljedećeg desetljeća Beckham je igrao za najveće klubove u četiri zemlje, Real Madrid, LA Galaxy, Milan i Paris Saint-Germain, istodobno gradeći jedan od najvrjednijih osobnih brendova u sportu kroz višegodišnje ugovore s kompanijama poput Vodafona, Gillettea, Armaniija i Cotyja.

S vremenom je Beckham zaključio da mu Simon Fuller više nije potreban te je 2019. otkupio njegov trećinski udio u svom poslovnom carstvu za oko 50 milijuna dolara.

“Želio sam imati potpunu kontrolu nad vlastitim svijetom”, kaže Beckham. “Htio sam upravljati svojim poslom i svojom budućnošću.”

Važno partnerstvo

Do početka 2022. Beckhamov brend prerastao je u ozbiljnu kompaniju s tridesetak zaposlenih koji su interno vodili partnerstva, marketing, društvene mreže, odnose s javnošću i kreativni dio poslovanja, uz godišnje prihode od oko 66 milijuna dolara.

Tada mu se javio Jamie Salter, osnivač i izvršni direktor Authentic Brands Groupa, druge najveće svjetske kompanije za licenciranje brendova nakon Disneyja. Salter je već upravljao pravima na brendove Elvisa Presleyja, Marilyn Monroe i Shaquillea O’Neala te je imao veliko iskustvo s luksuznim celebrity brendovima.

“David je iznimno pedantan kada je riječ o vlastitom imidžu. Ne želi pogreške. Kad gradite premium brend, morate paziti na svaki detalj”, kaže Salter.

“On nikada neće sjesti u prljavi automobil. Uvijek je savršeno odjeven. David Beckham mora uvijek izgledati besprijekorno.”

Slično govori i NFL legenda Tom Brady, koji je s Beckhamom prijatelj gotovo dvadeset godina.

“Vrlo je promišljen i detaljan u svakoj odluci koju donosi”, kaže Brady.

Salter i Beckham sklopili su posao prema kojem je Beckham u veljači 2019. prodao 55 posto svog brend poslovanja kompaniji Authentic Brands Group za 250 milijuna dolara, kroz kombinaciju gotovine i dionica. U to je vrijeme privatna tvrtka Authentic Brands Group bila procijenjena na oko 13 milijardi dolara.

Salter je dobio jednog od najkomercijalnijih sportskih brendova na svijetu, dok je Beckham stekao pristup jednom od najvećih marketinških sustava na globalnom tržištu, uz stotine milijuna dolara u gotovini i dionicama, a pritom je zadržao kreativnu kontrolu i 45-postotni vlasnički udio u poslu.

“Na kraju dana nećemo napraviti ništa što David ne želi”, kaže Salter.

Od tog posla Beckhamov poslovni imperij dodatno je eksplodirao. Prihodi njegova brenda narasli su na oko 100 milijuna dolara u 2025., dok je vrijednost Authentic Brands Groupa, koji posjeduje i brendove poput Brooks Brothersa i Forever 21, procijenjena na oko 20 milijardi dolara.

Beckham je pritom nastavio vrlo pažljivo održavati vlastitu globalnu vidljivost.

Uspjeh dokumentarca

Godine 2023., povodom deset godina od završetka igračke karijere, njegova produkcijska kuća Studio 99 producirala je četverodijelni Netflixov dokumentarac Beckham, koji je pogledalo više od 30 milijuna ljudi i koji je osvojio Emmy za najbolju dokumentarnu seriju.

Dokumentarac mu je donio oko 21 milijun dolara, ali i nešto još važnije, novu generaciju fanova i potrošača.

“Beckham je za nas bio golemi uspjeh”, kaže Netflixova direktorica sadržaja Bela Bajaria, koja je kasnije odobrila i dokumentarnu seriju o Victoriji Beckham te s Beckhamom potpisala trogodišnji ekskluzivni ugovor za buduće dokumentarne i reality projekte Studio 99.

Beckham je 2024. pokrenuo i vlastiti wellness biznis IM8 zajedno s kompanijom Prenetics, zdravstveno-tehnološkom grupacijom sa sjedištem u Hong Kongu koja kotira na Nasdaqu.

Ideja je nastala iz frustracije zbog svakodnevnog uzimanja velikog broja različitih dodataka prehrani.

IM8 danas prodaje “all-in-one” prah i dnevne dodatke prehrani, a kompanija je prošle godine ostvarila oko 60 milijuna dolara prihoda te cilja 200 milijuna već 2026.

“Iznimno je talentiran, ali morao je naporno raditi”, kaže Victoria Beckham.

“Neki nogometaši jednostavno ustanu iz kreveta i igraju. David je morao raditi na nogometu. A jednako je morao raditi i na biznisu.”

Početkom travnja, u sparnoj večeri uz zaglušujuću buku gotovo 30 tisuća navijača, Beckham ulazi na centar novog stadiona Inter Miamija – Nu Stadiuma.

Odjeven u tamnoplavo odijelo s grbom kluba, zajedno s partnerima Jorgeom i Joseom Masom, Beckham se obraća publici.

Suvlasnici Inter Miamija Jose Mas i David Beckham te direktor kluba Jorge Mas na ceremoniji rezanja vrpce povodom otvorenja novog klupskog sjedišta, Nu Stadiuma, u Miamiju, 4. travnja 2026. foto: Giorgio VieraI/AFP

“Došao sam u Ameriku i MLS prije 20 godina. Moj san bio je osvajati trofeje, pomoći rastu nogometa koji toliko volim i jednog dana izgraditi vlastiti klub”, govori publici čitajući govor s iPhonea.

“Prije 13 godina objavio sam da biram Miami. Tada nismo imali ime. Nismo imali grb. Nismo imali stadion.”

Kasnije će Forbesu priznati da je upravo Inter Miami bio “najveći izazov njegove poslovne karijere”.

Od trenutka kada je 2014. aktivirao opciju za MLS franšizu prošle su četiri godine prije nego što su ostali vlasnici lige odobrili projekt, a još dvije godine trebalo je za stvaranje momčadi.

Klub je šest sezona igrao na privremenom stadionu u Fort Lauderdaleu dok je Beckham sa suvlasnicima pokušavao pronaći trajni dom.

Propali su planovi za stadion na obali Miamija, zemljište uz dvoranu Miami Heata, pa čak i projekt u četvrti Overtown zbog političkih sukoba i lokalnog otpora.

“Znao bi sići iz aviona bez sna, otići ravno na sjednicu gradskog vijeća pa odmah na sljedeći sastanak”, prisjeća se MLS povjerenik Don Garber.

“Ništa ga nije moglo zaustaviti.”

Preokret dolazi 2018. kada Garber upoznaje Beckhama s Jorgeom Masom, milijarderom koji je bogatstvo stvorio kroz građevinsku i inženjersku kompaniju MasTec.

“Reći da smo odmah kliknuli bilo bi premalo”, kaže Mas.

Zajedno pronalaze zemljište starog golf kluba Melreese površine 131 hektar, koje je bilo kontaminirano arsenom i zahtijevalo oko 100 milijuna dolara sanacije prije početka gradnje.

Projekt Miami Freedom Parka potom prolazi referendum građana 2018., uz uvjet da financiranje bude potpuno privatno i da kompleks uključuje golemi poslovno-zabavni kvart, a ne samo stadion.

Danas Masova obitelj drži oko 75 posto kluba i vodi svakodnevno poslovanje, no Beckham je ostavio snažan osobni pečat na identitet Inter Miamija.

Prilikom dizajniranja grba kluba zahtijevao je da dizajnerski studio pregleda stotine povijesnih nogometnih grbova prije nego što su odabrali čaplju, oblik i prepoznatljivu nijansu ružičaste boje.

“Želio sam da klub posjeduje vlastitu boju”, kaže Beckham.

Momčad mu je postala opsesija.

Dovođenje Messija

Lionela Messija želio je godinama prije nego što je Argentinac pokazao bilo kakav interes za MLS. Još 2018. u jednoj ranoj prezentaciji partnerima prikazao je fotomontažu Messija u dresu Inter Miamija.

Nakon gotovo četiri godine pregovora, uključujući tajni sastanak s Messijevim ocem u Barceloni, Messi je 2023. konačno stigao u Miami, odbivši navodnu saudijsku ponudu vrijednu 400 milijuna dolara.

Messijev dolazak potpuno je transformirao klub.

Prihodi Inter Miamija skočili su s manje od 70 milijuna dolara na više od 250 milijuna zahvaljujući eksploziji prodaje ulaznica, novih sponzora i globalnih turneja.

Danas je Inter Miami najvrjedniji klub MLS-a s procijenjenom vrijednošću od oko 1,4 milijarde dolara.

A to ne uključuje vrijednost stadiona ni ostatka kompleksa Miami Freedom Park, čiji se završetak očekuje 2028.

Lionel Messi pozira s trofejem uz Davida Beckhama nakon pobjede Inter Miamija protiv Vancouver Whitecapsa u finalu MLS Cupa, odigranom u prosincu 2025. foto: Chandan Khanna/AFP

Veliko pitanje sada je što će biti kada Messi ode u mirovinu, no taj problem zasad je odgođen jer je Argentinac prošle godine produžio ugovor do 2028. Nakon igračke karijere mogao bi čak postati i suvlasnik Inter Miamija zahvaljujući opciji za manjinski udio u klubu.

Beckham danas sve više razmišlja o nasljeđu.

S Victorijom ima četvero djece, Brooklyna, Romea, Cruza i Harper, a obiteljski odnosi posljednjih godina često pune britanske tabloide, posebno nakon zahlađenja odnosa sa sinom Brooklynom nakon njegova braka s Nicolom Peltz.

“I dalje želim da moja obitelj jednog dana uđe na taj stadion i kaže: ‘Tata je ovo izgradio’”, kaže Beckham.

No ponekad o nasljeđu govori i mnogo šire.

“Kada sam u ugovor stavio opciju kupnje kluba, radilo se isključivo o nasljeđu. O mojoj predanosti Americi, MLS-u i nogometu”, kaže.

“Želim ostaviti nešto iza sebe kada jednog dana više ne budem ovdje.”

Maneet Ahuja, novinar Forbesa (link na originalan članak)