Američki hotelijeri zasad Svjetsko nogometno prvenstvo nazivaju “nepostojećim događajem”

FIFA je Svjetsko prvenstvo promovirala kao ekonomski motor za SAD, no pet tjedana prije početka turnira hotelska industrija kaže da su unaprijed rezervirani smještaji u nekim gradovima domaćinima na razini ili čak ispod uobičajenog ljetnog razdoblja.

Gotovo 80% američkih hotelijera u 11 gradova domaćina Svjetskog prvenstva navodi da rezervacije zaostaju za prvotnim prognozama, a neki turnir opisuju kao „događaj koji se zapravo i ne osjeti“, prema istraživanju Američkog udruženja hotela i smještaja (AHLA) objavljenom u ponedjeljak.

Samo četvrtina ispitanika AHLA-e bilježi „značajan dodatni rast“, uglavnom na tržištima s već snažnom turističkom potražnjom ili ondje gdje su smješteni kampovi reprezentacija.

Američke metropole koje će biti domaćini utakmica Svjetskog prvenstva „generirat će određeni rast BDP-a ovog ljeta“, koncentriran u sektorima turizma i ugostiteljstva, no taj rast „neće imati značajan utjecaj“ na ukupnu zaposlenost i gospodarske rezultate ove godine, prema izvješću Oxford Economicsa objavljenom prošlog tjedna.

Hotelska industrija snižava očekivanja od Svjetskog prvenstva

Iako se očekuje da će SAD imati određene ekonomske koristi od domaćinstva Svjetskog prvenstva, jasno je da će potražnja za turnirom biti znatno manja od „104 Super Bowla“ koliko je prošle godine obećao predsjednik FIFA-e Gianni Infantino. „To nije bilo točno ni kada je rečeno, a neće se ni ostvariti“, rekao je za Forbes Jan Freitag, nacionalni direktor za analitiku hotelskog tržišta u tvrtki CoStar. Analiza FIFA-e, koja je procijenila da će Svjetsko prvenstvo generirati 30,5 milijardi dolara gospodarske aktivnosti, temeljila se na pretpostavci da će milijuni međunarodnih turista pohrliti na turnir. Prošle godine FIFA je turističkim dužnosnicima u gradovima domaćinima poručila da očekuju podjednak omjer domaćih i stranih posjetitelja. No, oko sedam od deset ispitanika u istraživanju AHLA-e navodi da vizne prepreke i širi geopolitički faktori značajno smanjuju međunarodnu potražnju. „Nedostatak dolazaka iz inozemstva zasigurno će umanjiti ukupni ekonomski učinak“, rekao je Freitag. Uz to, veličina ovog Svjetskog prvenstva (koje se održava u 16 gradova u tri države) predstavlja brojne logističke izazove za međunarodne putnike. „Ključna razlika je u tome što je ovaj turnir puno veći od drugih Svjetskih prvenstava“, rekao je za Forbes Alan Fyall, prodekan na Rosen College of Hospitality Management Sveučilišta Centralne Floride. „Raspršeniji je, skuplji i putovanje je složenije.“

Koji gradovi domaćini Svjetskog prvenstva bilježe “nepostojeći efekt” za hotele?

Oko 85 do 90% hotelijera u Kansas Cityju navodi da rezervacije zaostaju za uobičajenim lipnjem ili srpnjem bez velikih događanja. U četiri grada domaćina Bostonu, Philadelphiji, San Franciscu i Seattleu gotovo 80% hotelijera kaže da su rezervacije ispod razine tipičnog ljeta, pri čemu mnogi turnir opisuju kao „događaj koji se ne osjeti“. U Los Angelesu oko 65 do 70% ispitanika AHLA-e prijavljuje rezervacije ispod očekivanja, često na razini ili ispod tipičnog ljeta. Slično tome, oko dvije trećine hotela u New Yorku bilježi slabije rezervacije od očekivanih, koje prate normalnu, ali ne povećanu ljetnu potražnju.

Koji gradovi domaćini bilježe rast rezervacija hotela?

U Miamiju više od polovice ispitanika (55%) navodi da su rezervacije iznad očekivanja i iznad tipičnih ljetnih razina. Polovica hotela u Atlanti (50%) prijavljuje rezervacije u skladu s očekivanjima ili iznad njih, kao i iznad tipičnog lipnja ili srpnja. U dva teksaška grada domaćina Dallasu i Houstonu oko 70% ispitanika navodi da su rezervacije ispod očekivanja za Svjetsko prvenstvo, iako su uglavnom u skladu s tipičnim lipnjem ili srpnjem, što upućuje na „ograničen dodatni rast“ zbog turnira, prema izvješću AHLA-e

Nada u kasni dolazak navijača

Za utakmice u lipnju, rok za rezervacije međunarodnih navijača se zatvara. „Ako reprezentacija ima navijače kojima je potrebna viza, vrijeme istječe ili je već isteklo“, rekao je Freitag za Forbes. „Ako navijači neke zemlje ne mogu dobiti vizu, tada se oslanjate na Amerikance koji prate tu reprezentaciju ili na ljude koji su se već preselili ovdje i nalaze se u zemlji.“ Ipak, postoji nada da će kasnije faze turnira donijeti snažniju potražnju za hotelskim sobama od strane međunarodnih putnika „ako si mogu priuštiti ulaznicu“, rekao je Freitag. „Mislim da su cijene na sekundarnom tržištu, pa recimo, prilično visoke.“ Fyall očekuje porast potražnje za hotelskim smještajem u srpnju, nakon početnih faza turnira. „Ako neka reprezentacija igra dobro i navijači osjete priliku da bi ‘ovo mogla biti naša godina’, mislim da će mnogi htjeti biti tamo“, rekao je. „Turnir se zapravo zahuktava tek krajem lipnja. Tada bismo mogli vidjeti rast.“ A ako ti međunarodni navijači ipak ne dođu? „Stadioni će biti prilično puni, uglavnom Amerikancima. Neki će biti krcati“, rekao je Fyall. „Izgledat će sjajno na televiziji, ali to neće biti turistički boom.“

Suzanne Rowan Kelleher, novinarka Forbesa (link na originalni članak)

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se