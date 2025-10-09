Panamski kanal sa znatno većim prihodom u fiskalnoj 2025.

Prihod Panamskog kanala porastao je u fiskalnoj 2025. godini nešto više od 14 posto, objavila je uprava na temelju preliminarnih brojki, uz dvoznamenkasti skok broja brodova u tranzitu.

U fiskalnoj godini koja je završila u rujnu prihod Panamskog kanala iznosio je 5,8 milijardi dolara. Brojka označava oporavak u odnosu na stagnaciju u fiskalnoj 2024. godini.

U 12 mjeseci do kraja rujna kanalom su prošla 13.404 broda, za 19,3 posto više nego u prethodnoj fiskalnoj godini.

Dvoznamenkasti skok prihoda potaknule su pošiljke kontejnera i ukapljenog naftnog plina (LPG), uz kontinuirani oporavak prometa brodova s rasutim teretom. Obujam tranzita ukapljenog prirodnog plina (LNG) nije pak ispunio očekivanja zbog uvjeta na svjetskom tržištu, navodi se u priopćenju.

Rezultati su kanalu osigurali snažnu financijsku poziciju uoči planiranih ulaganja u proširenje kapaciteta i očuvanje konkurentnosti koja bi trebala krenuti u 2026. godini, istaknula je uprava.

Do početka idućeg desetljeća uprava planira 8,5 milijardi dolara ulaganja u projekte koji uključuju i novu infrastrukturu.

Novi sustav dugoročnih rezervacija omogućuje brodarima da na dražbama osiguraju tranzit do godinu dana prije plovidbe. Uprava je pripremila i mjere koje bi trebale uštedjeti do 12 posto vode godišnje po brodu.

Panama namjerava uložiti i 1,6 milijardi dolara u izgradnju brana na rijeci Rio Indio kako bi dugoročno riješila problem ekstremnih vremenskih prilika. Gradnja novog rezervoara značit će i preseljenje stotina obitelji koje trenutno žive u blizini kanala.