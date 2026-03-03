Panika u Dubaiju: Cijene privatnih zrakoplova lete u nebo dok bogataši očajnički pokušavaju napustiti grad

Nakon zatvaranja zračne luke zbog raketnih napada, imućni putnici plaćaju goleme iznose za privatne letove te satima putuju cestom do susjednih zemalja kako bi napustili regiju.

Putnici koji su nakon iranskih napada raketama i dronovima ostali zaglavljeni u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, zbog čega je zatvorena zračna luka u Dubaiju, plaćaju i više od 140.000 dolara za privatne letove te putuju automobilom više od deset sati do najbližih otvorenih zračnih luka u pokušaju da napuste regiju dok sukob eskalira.

Zračna luka u Dubaiju, globalno čvorište i ključna poveznica velikih svjetskih zračnih ruta, zatvorena je od subote, kada je otkazano gotovo 300 letova, a tisuće putnika ostale su blokirane.

Iako se ograničene operacije očekuju kasnije u ponedjeljak, nema procjene kada će zračna luka u potpunosti ponovno biti otvorena, a imućni putnici odlaze prema zračnim lukama u Omanu i Saudijskoj Arabiji kako bi zaobišli zatvaranje.

Altay Kula, glasnogovornik brokerske tvrtke za privatne zrakoplove JetVIP, rekao je da je potražnja za privatnim letovima naglo porasla, dok je broj operatera spremnih letjeti u toj regiji drastično pao.

James Leach iz tvrtke Air Charter Service kazao je da su mnogi lokalni zrakoplovi koji se inače koriste za privatne letove ostali zarobljeni u zatvorenim zračnim lukama, što znači da zrakoplovi dolaze iz mnogo udaljenijih lokacija kako bi pokupili putnike, čime prosječne cijene dodatno rastu.

Spas u drugim zračnim lukama

Zračne luke u Muscatu u Omanu te, u manjoj mjeri zbog viznih ograničenja, u Rijadu u Saudijskoj Arabiji postale su nova prometna središta, rekli su sugovornici, a Semafor je izvijestio da su privatne sigurnosne tvrtke rezervirale flote SUV vozila kako bi klijente prevozile do otvorenih zračnih luka, gdje mogu ukrcati privatne letove.

Među onima koji se evakuiraju nalaze se viši direktori globalnih financijskih institucija te bogati putnici koji su u regiji boravili poslovno ili turistički, navodi Semafor.

Većina evakuacijskih letova usmjerena je prema Istanbulu, Londonu ili Rimu, rekao je Kula. Let lakim privatnim zrakoplovom iz Muscata do Istanbula prodaje se za više od 93.000 dolara, otprilike dvostruko više od uobičajene cijene, dok cijene za teške zrakoplove na istoj ruti dosežu i do 140.000 dolara. Vožnja od Dubaija do Muscata traje pet sati, ne računajući vrijeme čekanja na graničnom prijelazu u Hatti, koje je u nedjelju putnicima produžilo put za dodatna tri do četiri sata, rekao je Leach. Bez uračunavanja graničnog prijelaza Al Batha, vožnja od Dubaija do Rijada traje oko 11 sati.

Eskalacija sukoba

Bliski istok je u subotu zahvatio rat nakon američkih i izraelskih napada na Iran u kojima je ubijen vrhovni vođa te zemlje. Prema pisanju New York Timesa, SAD i Izrael od tada su pogodili više od 2000 ciljeva u Iranu. Iran je odgovorio napadima dronovima i projektilima na američke ciljeve i saveznike diljem regije. Poginula su najmanje četiri američka vojnika, a smrtni slučajevi zabilježeni su i u Dubaiju, Bahreinu, Omanu i Kuvajtu. Visoki iranski dužnosnik izjavio je da Teheran “neće pregovarati2 sa SAD-om, dok je predsjednik Donald Trump u ponedjeljak rekao da se “veliki val” još nije dogodio. “Još ih nismo ni počeli ozbiljno napadati”, poručio je Trump.

Dionice zrakoplovnih kompanija oštro su pale u ponedjeljak ujutro dok su stotine letova prizemljene, a cijene nafte naglo porasle. Brent, međunarodna referentna cijena nafte, skočio je gotovo osam posto na najvišu razinu od siječnja 2025. Cijena se približila 79 dolara po barelu, a više analitičara upozorilo je da bi mogla dosegnuti ili premašiti 100 dolara po barelu ako se rat nastavi. Više cijene nafte znače skuplje zrakoplovno gorivo, a nasilje u regiji vjerojatno će dovesti do porasta otkazivanja putovanja.

Mary Whitfill Roeloffs, novinarka Forbesa (link na originalan članak)