Pivac Holdingu odobreno objavljivanje ponude za preuzimanje Kraša

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) u srijedu je Pivac Holdingu odobrila objavljivanje ponude za preuzimanje Kraša, priopćila je Hanfa.

Objavljivanje ponude odobreno je na današnjoj sjednici Upravnog vijeća Hanfe.

Pivac Holding stekao je 826.426 dionica Kraša odnosno 55,15 posto dionica s pravom glasa, čime mu je nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje.

Cijena koju se u ponudi za preuzimanje obvezuje platiti po dionici iznosi 130 eura za svaku redovnu dionicu društva Kraša.

Osim toga, donesena su i rješenja kojima se Bitblocki i IN KAPITAL-u izdaju odobrenja za rad kao pružateljima usluga povezanih s kriptoimovinom.

Ukupno je pet društava u Hrvatskoj koja su ishodila kriptolicence i prilagodila svoje kriptoposlovanje u propisanom prijelaznom roku do 1. srpnja ove godine. Ona će nakon dostavljene potvrde o upisu u Sudski registar biti upisana u Hanfin Registar društava ovlaštenih pružati usluge povezane s kriptoimovinom.

Hanfa napominje da je kriptoimovina sve značajniji dio suvremenog financijskog tržišta te građanima pruža nove mogućnosti ulaganja i diversifikacije portfelja te upozorava da je, kao i kod svih drugih oblika ulaganja, važno prije donošenja odluke o ulaganju upoznati se s karakteristikama proizvoda i razinom rizika te odrediti investicijske ciljeve.

Preporučljivo je i u službenim registrima Hanfe provjeriti je li riječ o licenciranom subjektu.

Ako se društvo ne nalazi u Hanfinim registrima, to bi trebalo pobuditi sumnju jer se vrlo često radi o prijevari, upozorava Hanfa.