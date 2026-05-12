Plenković: Činit ćemo sve da cijena plina bude što niža

Premijer Andrej Plenković rekao je u ponedjeljak da će, kao i do sada, Vlada činiti sve da cijene plina za građane i gospodarstvo budu što niže, a osvrnuo se i na odabir indijske građevinske tvrtke za izvođača radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo – Novska.

Odgovarajući na upit novinara o tome kako komentira izračun Hrvatske stručne udruge za plin da bi cijena plina najesen, kad isteknu subvencije Vlade, za 300.000 hrvatskih kućanstava mogla biti viša za 10 do 15 posto, Plenković je kazao da ne zna za tu analizu, no HERA prati stanje na tržištu plina, a njezine iduće odluke su na jesen.

“Mjere koje smo usvojili, u smislu da je cijena zaštićena, su do kraja rujna. Sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne zbog rata na Bliskom istoku i rasta cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina i dr., logično je da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kad dođe trenutak kakav stav zauzeti. Činit ćemo, kao i do sada, sve da cijene za naše građane i za gospodarstvo budu što niže”, rekao je Plenković nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

Poziv ministra turizma i sporta Tončija Glavine turističkom sektoru da spusti cijene 10 do 20 posto u ovogodišnjoj turističkoj sezoni, koja će biti specifična zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanih ratom na Bliskom istoku, Plenković je ocijenio konstruktivnom. Podsjetio je na prošlotjedni sastanak koji je imao s turističkim sektorom, na kojem su svi predstavnici aktera u hrvatskom turističkom sektoru mogli dobiti komparativnu sliku politike cijena na konkurentskim tržištima, onima na Mediteranu.

“Ukoliko brojne mediteranske zemlje nastoje privući goste u okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba u poziciji da im možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći, pa traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste, uz one koji bi inače kod njih došli, privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna”, naveo je Plenković.

Sad su na redu željeznice

Osvrnuo se i na odabir indijske građevinske tvrtke Afcons Infrastructure Limited za izvođača radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo – Novska. Riječ je o najvećem željezničkom projektu u povijesti RH, a ponuda te kompanije, vrijedna 677,06 milijuna eura bez PDV-a, odabrana je kao ekonomski najpovoljnija. Plenković je podsjetio da je pred okončanjem projekt željeznice koji spaja Dugo Selo s mađarskom granicom, a koji je skuplji od Pelješkog mosta i svih pristupnih cesta.

“Ovaj projekt je još vredniji od Dugog Sela do Novske, to je vrlo važan željeznički pravac, koji spaja Zagreb sa Slavonijom. Ta investicija sada je u fazi da je nadležno povjerenstvo u okviru HŽ-Infrastrukture došlo u fazu donošenja odluka. Hoće li se netko žaliti, to u ovom trenutku ne znamo, ali to je dobro i tu se vidi dodana vrijednost investiranja u modalitet prometa koji je objektivno govoreći bio u podređenom položaju, jer se jako puno investiralo u cestovnu infrastrukturu, u mrežu autocesta, u zračne luke, u pomorske luke. Imali smo renesansu hrvatske obale uopće i u energetsku infrastrukturu. Željeznice su, siguran sam, sada na redu”, zaključio je Plenković.