Niže cijene plina Ini donijele pad dobiti. Veća kapitalna ulaganja i proizvodnja ugljikovodika

Nakon stabilne 2025. godine, početak 2026. obilježile su niže cijene plina, a zatim geopolitičke napetosti na Bliskom istoku koje su dovele do naglog rasta cijena nafte i plina – navodi se u Ininom priopćenju povodom objave kvartalnih rezultata tvrtke. EBITDA INA Grupe u prvom tromjesečju 2026. godine bila je niža 17 posto u usporedbi s istim razdobljem prošle godine – 70 milijuna eura.

Rezultat djelatnosti Rafinerija i marketinga uključujući Usluge kupcima i maloprodaju ostao je stabilan. Značajne promjene počele su u ožujku, među ostalim, i ponovno uvođenje Uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata. Nakon zamjene katalizatora, sva proizvodna postrojenja u Rafineriji nafte Rijeka ponovno su puštena u rad, a rafinerija trenutačno proizvodi sva goriva punim kapacitetom. Modernizacija rafinerije dovršena je u ožujku, a novo postrojenje za obradu teških ostataka (Delayed Coker Unit) nalazi se u finalnoj fazi probnog rada. Očekuje se da će postrojenje biti operativno do kraja ove godine, a kada dosegne puni kapacitet, što se očekuje u 2027., proizvodnja dizela mogla bi porasti i do 30 posto na godišnjoj razini.

Nove bušotine u Egiptu

Prodane količine Usluga kupcima i maloprodaje porasle su za pet posto u odnosu na prvo tromjesečje prethodne godine, sa stabilno snažnom realizacijom na ključnim tržištima, a marža ne-goriva nastavila je rasti. U skladu s navedenim trendovima, CCS EBITDA segmenta dosegnula je 19 milijuna eura, što je povećanje u odnosu na prvo lanjsko tromjesečje.

U djelatnosti Istraživanja i proizvodnje nafte i plina proizvodnja je porasla za 2,3 posto u usporedbi s prvim tromjesečjem 2025. kao rezultat kontinuiranih ulaganja i poduzetih napora, kao što su provedeni remonti u Hrvatskoj i Egiptu te doprinos razradne bušotine Ika A u hrvatskom podmorju i novih bušotina u Egiptu koje su puštene u proizvodnju. Kapitalna ulaganja u djelatnosti iznosila su 26 milijuna eura u 2025. godini, 65 posto više nego u prvom tromjesečju 2025. godine i bila su usmjerena na Hrvatsku. Potpisan je ugovor s tvrtkom Vermilion Zagreb Exploration o stjecanju 60-postotnog udjela na istraživačkom području na kopnu SAVA-07, čime će se udio Ine u tom području povećati na 100 posto, nakon ishođenja dozvole Vlade Republike Hrvatske. EBITDA djelatnosti bila je niža zbog niže cijene prirodnog plina u siječnju i veljači, dosegnuvši 77 milijuna eura u prvom tromjesečju 2026.

Ukupna kapitalna ulaganja su značajno porasla u odnosu na prvo tromjesečje 2025. godine i iznosila su 76 milijuna eura, uglavnom povezana s projektom nadogradnje Rafinerije nafte Rijeka i razrade polja u podmorju Hrvatske. Potaknut kontinuirano snažnim investicijskim ciklusom, neto dug je ostao na istoj razini kao i u prvom tromjesečju 2025., 589 milijuna eura uz omjer duga i kapitala od 26 posto.

Nadogradnja rafinerije Rijeka dosegnuo završetak mehaničke izgradnje

Zsuzsanna Ortutay, predsjednica Uprave Ine, komentirala je rezultate: “U prvom tromjesečju 2026. INA je stabilno poslovala. Povećali smo proizvodnju u djelatnosti Istraživanja i proizvodnje nafte i plina te ojačali portfelj dodjelom novih koncesija i potpisivanjem ugovora s Vermilionom. Istodobno, projekt nadogradnje Rafinerije nafte Rijeka dosegnuo je završetak mehaničke izgradnje, što predstavlja važnu prekretnicu u unaprjeđenju naših rafinerijskih kapaciteta. Maloprodajni rezultati ostali su snažni u segmentima goriva i ne-goriva.

Turbulentna tržišna kretanja započela su u ožujku, što je uzrokovalo nagli šok na cijene sirove nafte i naftnih derivata. Nabava sirove nafte postala je otežana zbog zatvaranja ključnih opskrbnih pravaca, a normalizacija još nije na vidiku.

U ovom smo razdoblju nastavili smo s iskoracima u području niskougljičnih rješenja, s posebnim fokusom na proizvodnju zelenog vodika. Nakon potpisivanja ključnih ugovora, napredujemo s razvojem projekta u Rijeci koji kombinira obnovljivu električnu energiju i tehnologiju elektrolize. Vrijednost projekta iznosi 61 milijun eura, od čega će se do 15 milijuna eura financirati iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Omogućit će proizvodnju zelenog vodika za industrijsku primjenu i buduća rješenja u mobilnosti, uz doprinos dekarbonizaciji našeg poslovanja i široj energetskoj tranziciji.”

Cjelovito nerevidirano financijsko izvješće INA Grupe za prvo tromjesečje 2026. dostupno je ovdje.