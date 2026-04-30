Wall Street: U fokusu Fed, veliki tech i cijene nafte

Na Wall Streetu su u srijedu glavni dionički indeksi imali različite predznake, dok su ulagači balansirali između novog skoka cijena nafte, odluke američkog Feda o kamatnim stopama i očekivanja objave zarada četiri velike tehnološke kompanije nakon zatvaranja burze.

Dow Jones indeks pao je u srijedu 280 bodova ili 0,57 posto, na 48.861 bod, dok je S&P 500 oslabio blagih 0,04 posto, na 7.135 bodova, a Nasdaq za toliko porastao, završivši trgovanje na 24.673 boda.

Indeksi su znatnije počeli oscilirati nakon što je objavljeno priopćenje Feda koje je otkrilo da je odluka o zadržavanju kamatnih stopa izazvala navjeću podijeljenost među guvernerima još od 1992. godine, uslijed neizvjesnosti u vezi rastućih cijena energenata zbog previranja na Bliskom istoku. Riječ je o vjerojatno posljednjoj sjednici Feda pod vodstvom Jeroma Powella, koji je na konferenciji za medije nakon redovitog zasjedanja izjavio da će ostati u Fedu kao jedan od guvernera.

Skočile cijene nafte

Cijene nafte u srijedu su skočile više od šest posto, nakon što je Bijela kuća potvrdila izvješća da je američki predsjednik Donald Trump rekao dužnosnicima da se pripreme za dugotrajnu blokadu iranskih luka, što sugerira kontinuirane pritiske na opskrbu zbog ograničenog prometa kroz ključni Hormuški tjesnac. Cijena Brenta u Londonu tako se kretala oko 118 dolara za barel, dok se na američkom barel WTI-ja približio 107 dolara.

“Što dulje traje sukob u Iranu i što cijene energije dulje ostanu povišene a globalna neizvjesnost ostane, to bi moglo izazvati određeni učinak na potrošačke navike, a to će se u nekom trenutku odraziti na sljedeći krug korporativnih zarada”, napominje Matthew Keator iz Keator Groupe.

Dužnosnik Bijele kuće rekao je da se Trump sastao s visokim dužnosnicima Chevrona i drugih energetskih kompanija kako bi razgovarali o mogućim koracima za smirivanje tržišta nafte u slučaju da dugotrajna blokada iranskih luka potraje mjesecima. Rastuće cijene energije oživjele su strahove od široko utemeljene inflacije.

Alphabet rastao. Microsoft, Amazon i Meta padali

U fokusu investitora bile su i zarade tehnoloških divova. Četiri kompanija iz grupe “Sedam veličanstvenih” – Amazon, Alphabet, Meta Platforms i Microsoft – objavile su kvartalne rezultate nakon zatvaranja burze.

U produljenom trgovanju, dionice Alphabeta poskupjele su više od tri posto, Amazona i Microsofta pale više od tri posto, a Mete više od 6 posto. Sektorski Philadelphia SE Semiconductor indeks porastao je 2,4 posto, nakon što je ove godine već porastao 45 posto.

“Brojke su, naravno, važne. No, ne radi se o tome što su napravile u prošlom tromjesečju, već o tome što vide u budućnosti u smislu kapitalne potrošnje i kako bi umjetna inteligencija mogla utjecati na njihov poslovni model”, dodao je Keator.

Na europskim burzama najvažniji indeksi u srijedu su pali, pri čemu frankfurtski DAX indeks za 0,27 posto, na 23.954 boda, pariški CAC indeks za 0,39 posto, na 8.072 boda, a londonski Ftse indeks za 1,16 posto, na 10.213 bodova.