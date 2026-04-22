Wall Street: Vrijednost dionica slabi drugi dan zaredom, primirje produženo

Na Wall Streetu su u utorak cijene dionica pale drugi dan zaredom, jer još uvijek nema dogovora između SAD-a i Irana o nastavku mirovnih pregovora.

Dow Jones indeks oslabio je 0,59 posto, na 49.149 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,63 posto, na 7.064 boda, a Nasdaq 0,59 posto, na 24.259 bodova.

Na samom početku jučerašnjeg trgovanja indeksi su porasli, zahvaljujući poruci iranskih vlasti da razmatraju mogućnost nastavka pregovora sa SAD-om u Pakistanu.

Produženje primirja

No, kasnije su iranski dužnosnici kazali da bi se pregovori mogli nastaviti samo ako Washington prestane s prijetnjama i pritiscima. Uz to, Iran ne želi pregovore kojima je cilj njegova predaja.

Zbog svega toga potpredsjednik SAD-a JD Vance, koji je zadužen za pregovore, još nije otputovao u Pakistan.

Kako do drugog kruga pregovora nije došlo u dogovorenom dvotjednom primirju, jučer je predsjednik SAD-a Donald Trump najavio produženje primirja kako bi Teheranu dao više vremena da predstavi svoje prijedloge.

I dok kriza na Bliskom istoku drži ulagače na oprezu, podršku tržištu pružaju bolji nego što se očekivalo kvartalni poslovni rezultati kompanija i banaka.

Rezultati tvrtki bolji od očekivanja

Od kompanija i banaka iz sastava S&P 500 indeksa, koje su dosad objavile izvješća, njih oko 87 posto ostvarilo je bolje rezultate nego što su analitičari očekivali.

Stoga se sada procjenjuje da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u prvom tromjesečju u prosjeku porasle oko 14 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje.

Pozitivno su na tržište utjecali i podaci koji pokazuju da američko gospodarstvo i dalje stabilno raste.

Potrošnja u maloprodaji porasla je u ožujku snažnih 1,7 posto, više nego što su analitičari očekivali.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 1,05 posto, na 10.498 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,60 posto, na 24.270 bodova, a pariški CAC 1,14 posto, na 8.235 bodova.