Oporavak na Wall Streetu – S&P 500 dosegnuo rekordnu razinu

Na Wall Streetu je u srijedu S&P 500 dosegnuo rekordnu razinu, kao i Nasdaq indeks, jer su ulagače ohrabrili dobri poslovni rezultati kompanija i jer se nadaju da će SAD i Iran uskoro postići mirovni sporazum.

Dow Jones indeks oslabio je 0,15 posto, na 48.463 boda, dok je S&P 500 porastao 0,80 posto, na 7.022 boda, a Nasdaq 1,60 posto, na 24.016 bodova.

Ulagače je ohrabrio dobar početak sezone objava kvartalnih poslovnih rezultata. Većina kompanija i banaka, koje su ovih dana objavile izvješća, ostvarila je veću zaradu nego što su analitičari očekivali.

Nadoknađeni gubitci od početka rata

Zbog toga su, među ostalim, znatno porasle cijene dionica Bank of America i Morgan Stanleya, pa je S&P 500 indeks financijskog sektora bio među najvećim dobitnicima.

Među 11 najvažnijih sektora, najviše je jučer porastao tehnološki sektor, u prosjeku 2,1 posto, jer se ulagači nadaju dobrim poslovnim izvješćima tehnoloških divova.

Zahvaljujući tome, S&P 500 i Nasdaq indeks nadoknadili su sve gubitke od početka napada SAD-a i Izraela na Iran krajem veljače. Tijekom krize na Bliskom istoku ti su indeksi oštro pali, no posljednjih se tjedana oporavljaju, pa su jučer dosegnuli rekordne razine.

“Ulagači su optimistični zbog dobrog početka sezone objava zarada. Pokazuje se da je s poslovanjem kompanija, pa i cijelim gospodarstvo sve u redu. Osim toga, ulagači se nadaju mirovnom sporazumu između SAD-a i Irana”, objašnjava Jeff Schulze, strateg u tvrtki ClearBridge Investments.

Nafta ispod 100 dolara po barelu

Premda u subotu pregovori između američkih i iranskih predstavnika u Islamabadu nisu dali rezultate, na tržištu vlada optimizam od početka tjedna jer obje strane poručuju da su spremne nastaviti pregovore. Zahvaljujući tome, ulagači vjeruju da će tijekom aktualnog dvotjednog primirja biti postignut dogovor o trajnom miru.

A to bi značilo i otvaranje Hormuškog tjesnaca, ključnog prolaza za izvoz nafte s Bliskog istoka, pa se cijene ‘crnog zlata’ ovih dana kreću duboko ispod razine od 100 dolara po barelu. Zbog toga su splasnula strahovanja ulagača od rasta inflacije i usporavanja rasta gospodarstava.

A na europskim se burzama jučer trgovalo opreznije. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,47 posto, na 10.559 bodova, a pariški CAC 0,64 posto, na 8.274 boda. Frankfurtski DAX ojačao je, pak, 0,09 posto, na 24.066 bodova.