Wall Street porastao, SAD i Iran pregovaraju

Na Wall Streetu su u ponedjeljak cijene dionica porasle jer se ulagači nadaju popuštanju krize na Bliskom istoku, s obzirom na pregovore između SAD-a i Irana, no skroman obujam trgovanja pokazuje da se trgovalo oprezno.

Dow Jones ojačao je 0,36 posto, na 46.669 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,45 posto, na 6.612 bodova, a Nasdaq indeks 0,54 posto, na 21.996 bodova.

Podršku tržištu pružile su vijesti o pregovorima između SAD-a i Irana o primirju, koji se vode preko posrednika. Washington je postavio svoje uvjete za primirje, dok je Teheran izašao s protuprijedlozima.

Otvaranje Horumškog tjesnaca?

Kompromis se još ne nazire, pa predsjednik SAD-a Donald Trump prijeti još žešćim napadima na Iran, ako se do utorak ne otvori Hormuški tjesnac, ključna točka za izvoz nafte s Bliskog istoka.

Otvori li se taj tjesnac, cijene bi nafte pale, što bi ublažilo strahovanja ulagača od jačanja inflacije i usporavanja rasta gospodarstva.

Posljednji makroekonomski podaci o zapošljavanju u SAD-u i aktivnostima u uslužnom sektoru pokazuju da najveće svjetsko gospodarstvo i dalje stabilno raste.

No, kako su od početka rata SAD-a i Izraela protiv Irana, koji traje već pet tjedana, cijene nafte porasle, a time i inflacija, splasnule su nade ulagača da će američka središnja banka ove godine smanjiti kamatne stope. A to je već dulje vrijeme glavna poluga rasta američkih burzovnih indeksa.

Zbog svega toga ulagači su oprezni, na što ukazuje ispodprosječan obujam trgovanja. Na američki je burzama vlasnika jučer zamijenilo oko 14,8 milijardi dionica, dok je prosječni obujam u posljednjih 20 dana iznosio oko 19,5 milijardi.