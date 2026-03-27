Wall Street oštro pao, Nasdaq u području korekcije

Na Wall Streetu su u četvrtak burzovni indeksi oštro pali, pri čemu je Nasdaq zaronio u područje korekcije jer se kriza na Bliskom istoku ne smiruje, a cijene nafte ponovno su snažno porasle.

Dow Jones oslabio je 1,01 posto, na 45.960 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 1,74 posto, na 6.477 bodova, a Nasdaq indeks 2,38 posto, na 21.408 bodova.

Pad indeksa ponajviše je posljedica novog skoka cijena nafte, za otprilike 5 posto, jer kriza na Bliskom istoku ne popušta.

Kontradiktorni signali

Predsjednik SAD-a Donald Trump poručio je da Iran mora pristati na dogovor o završetku rata ili će napadi SAD-a i Izraela biti još žešći. Visoki iranski dužnosnik rekao je, pak, za Reuters da je američki prijedlog za prekid gotovo četiri tjedna borbi ‘jednostran i nepravedan’, no istaknuo je i da su vrata diplomaciji i dalje otvorena.

Kako situacija nije ništa jasnija nego prije, američki burzovni indeksi izgubili su jučer sve dobitke od prethodnog dana, pri čemu je Nasdaq zaronio u područje korekcije, oslabivši više od 10 posto ispod svoje rekordne razine iz listopada prošle godine.

“Na tržištu se izmjenjuju usponi i padovi jer je puno kontradiktornih signala. Uz to, ne zna se s kime Trump pregovara, pa je tržište nesigurno”, kaže Doug Beath, strateg u tvrtki Wells Fargo Investment Institute.

U devet od 11 najvažnijih sektora S&P indeksa cijene su dionica jučer pale, a najviše u tehnološkom i komunikacijskom, više od 2,5 posto.

Najviše je, pak, porastao energetski sektor, u prosjeku 1,6 posto, a u plusu je još završio i obrambeni sektor.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 1,33 posto, na 9.972 boda, dok je frankfurtski DAX skliznuo 1,50 posto, na 22.612 bodova, a pariški CAC 0,98 posto, na 7.769 bodova.