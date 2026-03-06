Wall Street ponovno pao zbog rasta cijena nafte

Na Wall Streetu su u četvrtak burzovni indeksi pali, izgubivši dio dobitaka od prethodnog dana, jer je ulagače zabrinuo daljnji rast cijene nafte, što bi moglo potaknuti rast inflacije.

Dow Jones oslabio je 1,61 posto, na 47.954 boda, dok je S&P 500 skliznuo 0,56 posto, na 6.830 bodova, a Nasdaq indeks 0,26 posto, na 22.748 bodova.

Jučer je nastavljeno nesigurno trgovanje na najvećoj svjetskoj burzi, pa zbog krize na Bliskom istoku jedan dan cijene dionica porastu, a već drugi padnu.

Rast cijena nafte mogao bi povećati inflaciju

U srijedu su ti indeksi porasli jer se činilo da su se cijene nafte stabilizirale nakon snažnog rasta u prva dva dana ovoga tjedna.

No, kako napadi SAD-a i Izraela na Iran ne jenjavaju, kao ni iransko raketiranje susjednih zemalja, što je poremetilo opskrbu naftom s Bliskog istoka, cijene ‘crnog zlata’ u četvrtak su ponovno porasle.

Na američkom je tržištu cijena barela skočila 8,5 posto, na 81 dolar, najvišu razinu od polovice 2024. godine.

To je podržalo strahovanja ulagača od rasta inflacije, koja se ionako kreće iznad ciljanih razina američke središnje banke od oko 2 posto.

To znači da se Fedu sužava prostor za smanjenje kamata, a upravo je nada ulagača u smanjenje kamata glavni pokretač tržišta u posljednje vrijeme.

„Pogledajte cijene nafte, to vam govori sve što trebate znati zašto je tržište dionica palo. Tržište bi doista željelo znati dokle će taj sukob na Bliskom istoku trajati”, kaže Michael Antonelli, strateg u tvrtki Baird Private Wealth Management.

U gotovo svim sektorima cijene su dionica jučer pale, a samo je rast energetskog i tehnološkog sektora ublažio gubitke burzovnih indeksa.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 1,45 posto, na 10.413 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 1,61 posto, na 23.815 bodova, a pariški CAC 1,49 posto, na 8.045 bodova.