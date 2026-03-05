Stabilizacija cijena nafte potaknula rast Wall Streeta

Na Wall Streetu su u srijedu burzovni indeksi porasli jer su se cijene nafte stabilizirale, nakon dva dana snažnog rasta, i jer se ulagači nadaju da bi se uskoro mogla smiriti situacija na Bliskom istoku.

Dow Jones ojačao je 0,49 posto, na 48.739 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,78 posto, na 6.869 bodova, a Nasdaq indeks 1,29 posto, na 22.807 bodova.

Rast indeksa zahvaljuje se nadi ulagača u popuštanje sukoba na Bliskom istoku, nakon vijesti u New York Timesu da su iranski obavještajci posredno poručili američkim obavještajcima da je Iran otvoren za pregovore.

Normalizacija isporuke nafte?

Premda niti Bijela kuća, niti Iran pokazuju da su spremni na smanjenje tenzija, ulagači se nadaju da se priprema teren za diplomatsko rješenje sukoba.

Pozitivno je na najveću svjetsku burzu utjecala i poruka predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da će SAD ponuditi osiguranje brodovima u Perzijskom zaljevu te da bi tankere, po potrebi, mogli pratiti vojni brodovi.

To bi možda moglo normalizirati isporuke nafte s Bliskog istoka, pa su se jučer cijene ‘crnog zlata’ stabilizirale, nakon što su u prva dva dana skočile više od 11 posto. Zahvaljujući tome, popustila su strahovanja ulagača od jačanja inflacije.

„To je na tržištu unijelo dozu optimizma, koji bi mogao idućih tjedana biti testiran. U ovakvim situacijama treba biti realističan, niti previše optimističan, niti previše pesimističan”, kaže Jim Awad, direktor u tvrtki Clearstead Advisors.

Ulagače su ohrabrile i solidne gospodarske vijesti. Izvješće američke središnje banke pokazalo je da gospodarska aktivnost polagano raste, kao i cijene, a da je razina zaposlenosti posljednjih tjedana stabilna.

Druga izvješća pokazala su, pak, da je broj zaposlenih u privatnom sektoru u veljači porastao više nego što se očekivalo, dok su aktivnosti u uslužnom sektoru snažno porasle.

Među najvećim je dobitnicima jučer ponovno bio tehnološki sektor.

Zahvaljujući tome, Nasdaq indeks, koji je pun tehnoloških dionica, porastao je od vikenda, kada su SAD i Izrael započeli zračne napade na Iran, oko 0,6 posto. S&P 500 je, pak, u tom razdoblju oslabio oko 0,15, a Dow Jones oko 0,5 posto.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,80 posto, na 10.567 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 1,74 posto, na 24.205 bodova, a pariški CAC 0,79 posto, na 8.167 bodova.