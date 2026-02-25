Wall Street jedan dan dolje, drugi gore. Podigao ga tech sektor

Na Wall Streetu su u utorak burzovni indeksi porasli, nadoknadivši dio gubitaka od prethodnog dana, što se, među ostalim, zahvaljuje oporavku tehnološkog sektora.

Dow Jones ojačao je 0,76 posto, na 49.174 boda, dok je S&P 500 porastao 0,77 posto, na 6.890 bodova, a Nasdaq indeks 1,05 posto, na 22.863 boda.

U posljednje vrijeme tehnološki je sektor često pod pritiskom jer se ulagači pitaju koliko će golema ulaganja u razvoj umjetne inteligencije (AI) pridonijeti prihodima i zaradama kompanija.

Bit će dosta dnevnik oscilacija

Pod pritiskom su i dionice niza drugih kompanija, u rasponu od softverskih do logističkih, jer bi AI-razvoj mogao poremetiti njihove poslovne modele i zaoštriti konkurenciju.

Zbog toga su u ponedjeljak burzovni indeksi pali više od jedan posto, da bi u utorak nadoknadili dio tih gubitaka.

„Tržište je u razdoblju nesigurnosti, a danas je došlo do korekcije cijena dionica na više, nakon njihova pada dan prije. Mislim da će biti dosta takvih dnevnih oscilacija jer je puno nepoznanica po pitanju na koje će sektore i kompanije AI-razvoj utjecati pozitivno, a na koje negativno”, objašnjava Matthew Keator, partner u tvrtki Keator Group.

Među najvećim je dobitnicima jučer bio sektor proizvođača čipova, što se ponajviše zahvaljuje skoku cijene dionice Advanced Micro Devicesa za gotovo devet posto.

Ta je kompanija jučer objavila da je postigla sporazum o prodaji AI-čipova Meta Platformsu u vrijednosti od 60 milijardi dolara u idućih pet godina. U sklopu sporazuma, Meta može kupiti do 10 posto dionica AMD-a.

I dalje neizvjesno zbog carina

Nakon pada dan prije, jučer se oporavio i sektor proizvođača softvera, koji je porastao za 1,3 posto.

No, na tržištu vlada oprez, na što ukazuje znatno manji obujam trgovanja. Jučer je na američkim burzama vlasnika zamijenilo oko 17 milijardi dionica, dok je prosječni dnevni obujam u posljednjih 20 dana iznosio više od 20 milijardi.

Ulagači s oprezom čekaju razvoj situacija s američkim carinama, nakon što je u petak Vrhovni sud proglasio nezakonitim tzv. ‘recipročne’ carine, a predsjednik Donald Trump najavio nove carine od 15 posto na uvoz iz svih zemalja, kao i dodatne namete.

Zbog toga se na europskim burzama jučer trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,04 posto, na 10.680 bodova, a frankfurtski DAX 0,02 posto, na 24.986 bodova. Pariški CAC ojačao je, pak, 0,26 posto, na 8.519 bodova.