Oprez na Wall Streetu, u fokusu tržište rada

Na Wall Streetu se u srijedu trgovalo oprezno jer su nakon dobrih vijesti s tržišta rada splasnule zabrinutosti oko rasta gospodarstva, ali i nade u agresivnije smanjenje kamata Feda.

Dow Jones oslabio je 0,13 posto, na 50.121 bod, a Nasdaq indeks 0,16 posto, na 23.066 bodova. S&P 500 ostao je, pak, nepromijenjen na 6.941 bodu.

U fokusu ulagača bilo je jučer izvješće prema kojemu je u siječnju broj zaposlenih u SAD-u porastao za 130.000, znatno više nego što su analitičari očekivali. Pritom je stopa nezaposlenosti pala sa 4,4 na 4,3 posto.

Tržište rada iznad očekivanja, kamatne stope ostaju iste

Bolji nego što se očekivalo podaci s tržišta rada ublažili su strahovanja ulagača od usporavanja rasta gospodarstva. Ta su strahovanja, naime, dan prije izazvali slabi podaci o potrošnji Amerikanaca.Dobre

I dok su novi podaci s tržišta rada dobra vijest u vezi rasta gospodarstva, loši su po pitanju kamatnih stopa.

Američka središnja banka u vođenju monetarne politike u posljednje vrijeme najviše prati podatke o inflaciji i tržištu rada.

Kako je tržište rada otpornije nego što se mislilo, a inflacija i dalje znatno iznad ciljanih razina Feda od oko 2 posto, nakon jučerašnjeg izvješća splasnule su nade ulagača u agresivnije smanjenje kamata.

No, u petak bi trebalo biti objavljeno novo izvješće o inflaciji, koje bi također moglo znatno utjecati na špekulacije u vezi kamata.

Ako se pokaže da je inflacija popustila, ojačat će špekulacije o agresivnijem smanjenju kamata Feda. No, ako inflacija ojača, Fed vjerojatno neće žuriti sa smanjenjem kamata.

I na europskim se burzama jučer trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks porastao je 1,14 posto, na 10.472 boda, no frankfurtski DAX oslabio je 0,53 posto, na 24.856 bodova, a pariški CAC 0,18 posto, na 8.313 bodova.