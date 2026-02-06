Wall Street: Nastavljen pad vrijednosti dionica u tech sektoru

Na Wall Streetu su u četvrtak burzovni indeksi pali više od jedan posto jer su dionice nekih od najvećih tehnoloških kompanija, kao što su Microsoft, Amazon, Nvidija i Alphabet, i dalje pod pritiskom.

Dow Jones oslabio je 1,20 posto, na 48.908 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 1,23 posto, na 6.798 bodova, a Nasdaq indeks 1,59 posto, na 22.540 bodova.

Nasdaq je skliznuo na najnižu razinu od studenoga prošle godine jer su pale cijene dionice tehnoloških ‘teškaša’, kao što su Microsoft, Nvidija, Amazon, Alphabet i drugi.

Ulagači nesigurni oko vrijednosti velikih tech tvrtki

Tehnološki je sektor već danima pod pritiskom jer se ulagači pitaju nisu li dionice u tom sektoru preskupe, nakon višegodišnjeg snažnog rasta.

Donedavno je taj sektor snažno rastao nakon svake vijesti o većem ulaganju u razvoj umjetne inteligencije (AI), no sada se postavlja pitanje u kojoj će se mjeri ta golema ulaganja isplatiti.

Jučer je Alphabet objavio bolje nego što se očekivalo kvartalne poslovne rezultate, no kako je u ovoj godini najavio dvostruko veće investicije u AI nego lani, cijena dionice je pala.

Još je gore prošla dionica Amazona. Uoči objave poslovnih rezultata, cijena joj je pala više od četiri posto, a nakon objave rezultata i najave golemih ulaganja u ovoj godini, dionica Amazona pojeftinila je u produženom trgovanju nakon zatvaranja Wall Sreeta daljnjih 10 posto.

„Vidimo da velike tehnološke kompanije – Microsoft, Alphabet i Amazon – prolaze kroz ciklus velikih investicija, pa su ulagači nesigurni jer ne znaju kakvi će biti rezultati tih investicija”, kaže Tom Hainlin, strateg u U.S. Bank Wealth Management.

Posljednjih su dana pod pritiskom i dionice proizvođača softvera jer bi brzi AI razvoj mogao izazvati poremećaje u toj industriji.

S&P 500 indeks softverskog i uslužnog sektora pao je sedmi dan zaredom, i to za 4,6 posto.

„Ulagači počinju shvaćati da će umjetna inteligencija pomoći nekim kompanijama, ali da će nekima, primjerice, softverskim, naštetiti”, kaže Melissa Brown, direktorica u tvrtki SimCorp.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,90 posto, na 10.309 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,46 posto, na 24.491 bod, a pariški CAC 0,29 posto, na 8.238 bodova.