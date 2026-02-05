Wall Street: Tehnološki sektor u padu, energetski i rudarski sektor rastu

Na Wall Streetu su u srijedu S&P 500 i Nasdaq indeks pali drugi dan zaredom jer je tehnološki sektor i dalje pod pritiskom, dok je Dow Jones porastao zahvaljujući rastu energetskog i rudarskog sektora.

Dow Jones ojačao je 0,53 posto, na 49.501 bod, no S&P 500 skliznuo je 0,51 posto, na 6.882 boda, a Nasdaq indeks 1,51 posto, na 22.904 boda.

Tehnološki sektor i dalje je pod pritiskom jer se ulagači pitaju nisu li dionice u tom sektoru preskupe, nakon višegodišnjeg snažnog rasta.

Čipovi u padu, potonuće Advanced Micro Devicesa

Donedavno je taj sektor snažno rastao nakon svake vijesti o većem ulaganju u razvoj umjetne inteligencije, no sada se postavlja pitanje u kojoj će se mjeri ta golema ulaganja isplatiti.

Među najvećim je gubitnicama jučer bila dionica Advanced Micro Devicesa, s padom cijene za 17 posto, nakon što je taj proizvođač čipova objavio procjene daljnjeg poslovanja koje su pokazale da teško konkurira Nvidiji.

No, pala je i cijena dionice Nvidije, za 3,4 posto, pa je PHLX indeks poluvodičkog sektora jučer potonuo 4,4 posto.

Cijena dionice Alphabeta pala je, pak, uoči objave kvartalnih poslovnih rezultata gotovo 2 posto, a nakon objave daljnjih 1 posto jer je ulagače zabrinula najava pojačanog investiranja u AI razvoj.

„Investicije u izgradnju infrastrukture su dosad neviđene, a neviđena je i brzina kojom kompanije i ljudi prihvaćaju AI alate. Tržište stoga teško može procijeniti cijene dionica i kako će budućnost izgledati… Tržište je iznenada skeptično i zabrinuto”, objašnjava Jed Ellerbroek, portfelj menadžer u tvrtki Argent Capital.

S&P 500: Sedam sektora raste, četiri padaju

Posljednjih su dana pod pritiskom i dionice nekih proizvođača softvera jer bi brzi AI razvoj mogao izazvati poremećaje u toj industriji.

„Ako imate neki softver koji je zastario, tada ste na meti AI-a. Općenito smo pomalo pesimistični po pitanju softvera, s obzirom na cijeli zamah umjetne inteligencije”, kaže Josh Chastant, portfelj menadžer u tvrtki GuideStone Funds.

Premda je S&P 500 pao, u sedam od 11 najvažnijih sektora tog indeksa cijene su dionica porasle. Pritom su najviše porasli energetski sektor, za 2,25 posto, i rudarski, za 1,8 posto, što se zahvaljuje rastu cijena nafte i sirovina.

A na većini europskih burzi cijene su dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,85 posto, na 10.402 boda, a pariški CAC 1,01 posto, na 8.262 boda. Frankfurtski DAX skliznuo je, pak, 0,72 posto, na 24.603 boda.