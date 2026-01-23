Olakšanje nakon Davosa, Wall Street porastao drugi dan zaredom

Na Wall Streetu su u četvrtak burzovni indeksi porasli drugi dan zaredom jer su ulagači odahnuli nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump odustao od uvođenja novih carina na uvoz iz europskih zemalja.

Dow Jones ojačao je 0,63 posto, na 49.384 boda, dok je S&P 500 porastao 0,55 posto, na 6.913 bodova, a Nasdaq indeks 0,91 posto, na 23.436 bodova.

Zahvaljujući rastu drugi dan zaredom, indeksi su nadoknadili gotovo sve gubitke od početka tjedna, kada su cijene dionica oštro pale jer je Trump prijetio uvođenjem carina na uvoz iz osam europskih zemalja, ako ne prihvate njegov plan o kupnji Grenlanda.

Kako je Trump u srijedu poručio da je postignut okvirni dogovor o Grenlandu i da neće uvoditi nove carine, ulagači su odahnuli i ponovno počeli kupovati dionice.

Podršku tržištu pružili su i dobri pokazatelji iz američkog gospodarstva o nastavku rasta potrošnje krajem prošle godine, relativno stabilnom tržištu rada i stabilnoj inflaciji.

Kako su geopolitičke napetosti između SAD-a i EU-a splasnule, idućih dana u fokusu ulagača ponovno će biti kvartalni poslovni rezultati kompanija, koji su početkom tjedna, na vrhuncu Grenlandske krize, bili u drugom planu.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,12 posto, na 10.150 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 1,20 posto, na 24.856 bodova, a pariški CAC 0,99 posto, na 8.148 bodova.