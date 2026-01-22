Dogovor o Grenlandu potaknuo rast Wall Streeta

Na Wall Streetu su u srijedu burzovni indeksi znatno porasli, nadoknadivši dio gubitaka od prethodnog dana, nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump kazao da je postignut okvirni dogovor o Grenlandu.

Dow Jones ojačao je 1,21 posto, na 49.077 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,16 posto, na 6.875 bodova, a Nasdaq indeks 1,18 posto, na 23.224 boda.

Tako su indeksi nadoknadili dio gubitaka od prethodnog dana, kada su cijene dionica oštro pale jer je Trump prijetio uvođenjem carina na uvoz iz osam europskih zemalja, ako ne prihvate njegov plan o kupnji Grenlanda.

Ništa od carina

Jučer je na sastanku Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu Trump ublažio retoriku, a kasnije i objavio da je postignut okvirni dogovor u vezi Grenlanda.

Na društvenim mrežama Trump je poručio da su SAD i NATO “formirali okvir budućeg sporazuma u vezi s Grenlandom i, zapravo, cijelom arktičkom regijom” te da “na temelju tog razumijevanja neće nametati carine koje su trebale stupiti na snagu 1. veljače”.

Zahvaljujući tome, splasnuo je rizik od novog carinskog rata između SAD-a i Europske unije, pa su ulagači na burzama odahnuli.

Kako su geopolitičke napetosti između SAD-a i EU-a ponešto splasnule, idućih dana u fokusu ulagača ponovno će biti kvartalni poslovni rezultati kompanija, koji su posljednjih dana na vrhuncu Grenlandske krize bili u drugom planu.

A na europskim se burzama jučer trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,11 posto, na 10.138 bodova, a pariški CAC 0,08 posto, na 8.069 bodova. Frankfurtski DAX skliznuo je, pak, 0,58 posto, na 24.560 bodova.