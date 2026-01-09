Wall Street na oprezu, tehnološki sektor pao, a proizvođači oružja rastu

Na Wall Streetu se u četvrtak trgovalo oprezno, pri čemu je tehnološki sektor bio pod pritiskom, dok su cijene dionica proizvođača oružja porasle.

Dow Jones ojačao je 0,55 posto, na 49.266 bodova, a S&P 500 0,01 posto, na 6.921 bod. Nasdaq indeks oslabio je, pak, 0,44 posto, na 23.480 bodova.

Nakon rasta dan prije, jučer su cijene dionica niza tehnoloških divova pale. Cijena Nvidije pala je 2,2 posto, Broadcoma 3,2, a Microsofta 1,1 posto.

AI privlačan, no bit će pobjednika i gubitnika

Zbog toga je S&P 500 indeks tehnološkog sektora skliznuo 1,5 posto, pa je sada od početka godine u minusu oko 1 posto.

Posljednjih mjeseci cijene dionica u tehnološkom sektoru znatno osciliraju jer se ulagači plaše da je taj sektor precijenjen nakon višegodišnjeg rasta potaknutog razvojem umjetne inteligencije.

I dok dio analitičara smatra da će i ove godine tehnološki sektor predvoditi po rastu, drugi drže da mu predstoji nestabilnost jer ulagači zabrinjavaju goleme investicije i dugovi.

„Sektor umjetne inteligencije i dalje je privlačan, no bit će pobjednika i gubitnika. To je postao ‘pokaži mi’ sektor. Pokaži mi kako ćeš unovčiti ulaganja, koliki će biti povrat na investicije koje si uložio u razvoj”, objašnjava Art Hogan, strateg u tvrtki B. Riley Wealth.

Vojni proračun SAD-a za 2027. godinu veći 67 posto?

I dok je tehnološki sektor bio pod pritiskom, obrambeni je znatno porastao, nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump kazao da bi vojni proračun za 2027. godinu trebao iznositi 1.500 milijardi dolara, dok za ovu godinu iznosi oko 900 milijardi.

Cijena dionice Lockheed Martina porasla je 4,3 posto, Northrop Grummana 2,4, a Kratos Defensea gotovo 14 posto.

U fokusu ulagača bit će u petak izvješće o zapošljavanju u SAD-u, koje obično osjetno utječe na tržište jer utječe na očekivanja u vezi kamatnih stopa.

I na europskim se burzama jučer trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,04 posto, na 10.044 boda, dok je frankfurtski DAX ojačao 0,02 posto, na 25.127 bodova, a pariški CAC 0,12 posto, na 8.243 boda.