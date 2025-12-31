Wall Street oslabio treći dan zaredom. Što je otkrio zapisnik Feda?

Na Wall Streetu su u utorak cijene dionica blago pale, treći dan zaredom, jer zapisnik s nedavne sjednice čelnika američke središnje banke nije znatnije utjecao na očekivanja u vezi kamatnih stopa iduće godine.

Dow Jones oslabio je 0,20 posto, na 48.367 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,14 posto, na 6.896 bodova, a Nasdaq indeks 0,23 posto, na 23.419 bodova.

Pretposljednjeg dana trgovanja u ovoj godini na najvećoj svjetskoj burzi obujam je bio skroman, a cijene dionica nisu osjetnije oscilirale.

Razilaženja unutar Feda

U fokusu ulagača bio je zapisnik s nedavne sjednice čelnika Feda, koji je pokazao da je većina njih podržala smanjenje kamata u prosincu, treći put ove godine, ali da ima velikih razlika u mišljenju o rizicima po gospodarstvo.

I dok dio dužnosnika Feda smatra da treba nastaviti sa smanjenjem kamata zbog slabosti tržišta rada, drugi drže da treba neko vrijeme zadržati kamate na postojećim razinama jer se inflacija i dalje kreće znatno iznad ciljanih razina Fed od oko 2 posto.

Zbog toga zapisnik nije utjecao na očekivanja u vezi kamatnih stopa na tržištu. Prema nedavno objavljenim procjenama, čelnici Feda iduće godine u prosjeku očekuju smanjenje kamata jednom, dok se na tržištu procjenjuje da će kamate biti smanjene u dva navrata za po 0,25 postotnih bodova.

Izostaje božićni rast cijena

Terminski indeksi jutros stagniraju, što najavljuje oprezno trgovanje i u srijedu, posljednjeg dana ove godine, pa se čini da će izostati inače uobičajeni božićni rast cijena dionica, kada ulagači u posljednjim danima godine uljepšavaju portfelje.

Od početka godine S&P 500 porastao je oko 17 posto, dosegnuvši prošloga tjedna rekordnu razinu, što se zahvaljuje smanjenju kamatnih stopa američke središnje banke, a još i više euforiji u vezi razvoja umjetne inteligencije.

Tako je ove godine nastavljena vladavina ‘bikova’ na tržištu, koja je započela u listopadu 2022.

Rekordi na europskim burzama

A na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,75 posto, na 9.940 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,57 posto, na 24.490 bodova, a pariški CAC 0,69 posto, na 8.168 bodova.

Zahvaljujući tome, STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica ojačao je 0,7 posto, pa se po prvi put u povijesti probio iznad 590 bodova. U cijeloj ovoj godini porastao je oko 17 posto.

Na većini europskih burzi u srijedu se ne radi.

Azijski MSCI indeks porastao 27 posto

MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica skočio je, pak, ove godine 27 posto, najviše od 2017., što se ponajviše zahvaljuje rastu cijena dionica proizvođača čipova i drugih tehnoloških kompanija koje razvijaju umjetnu inteligenciju.

Pritom je najviše, čak 76 posto, skočio južnokorejski Kospi indeks, dok su cijene dionica u Šangaju porasle 18, a u Hong Kongu 28 posto.

Japanki Nikkei indeks porastao je, pak, 26 posto.

Zahvaljujući svemu tome, MSCI indeks svih svjetskih burzi, koji sadržava dionice više od 2.500 kompanija, porastao je u ovoj godini 21 posto i krajem prošloga tjedna dosegnuo rekordnu razinu od 1.024 boda.