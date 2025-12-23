Wall Street porastao na početku tjedna, povukli ga rudarski i energetski sektor

Na Wall Streetu su u ponedjeljak cijene dionica porasle u gotovo svim najvažnijim sektorima, što pokazuje da je počelo uobičajeno uljepšavanje portfelja pred kraj godine.

Dow Jones ojačao je 0,47 posto, na 48.362 boda, dok je S&P 500 porastao 0,64 posto, na 6.878 bodova, a Nasdaq indeks 0,52 posto, na 23.428 bodova.

Pritom su porasli gotovo svi najvažniji sektori S&P 500 indeksa, a najviše rudarski, u prosjeku 1,4 posto, i energetski, 1,1 posto, jer su porasle cijene sirovina i energenata.

Rekord financijskog, oporavak tehnološkog sektora

Snažno je, 1,3 posto, porastao i financijski sektor, pa je indeks tog sektora dosegnuo rekordnu razinu.

Nastavljen je i oporavak tehnološkog sektora, koji je u prosjeku porastao 0,4 posto.

Početkom prošloga tjedna taj je sektor oštro pao jer ulagače zabrinjavaju goleme investicije tehnoloških divova u razvoj umjetne inteligencije.

No, krajem tjedna taj se sektor počeo oporavljati, što je nastavljeno i početkom ovoga tjedna.

Premda se u ovom radnom tjednu, skraćenom zbog božićnih blagdana, ne očekuje previše važnih vijesti, cijene dionica rastu jer pred kraj godine ulagači uobičajeno uljepšavaju portfelje, pa kupuju one dionice koje su imale najbolje izvedbe od početka godine.

Što kaže tradicija?

Prema almanahu tržišta kapitala, od 1950. godine do lani S&P 500 indeks porastao je u posljednjih pet trgovinskih dana godine i prva dva dana siječnja u prosjeku 1,3 posto.

Zadrži li se tradicija, S&P 500 indeksa povećat će dobitke na godišnjoj razini. Dosad je u ovoj godini porastao 17 posto, što se ponajviše zahvaljuje optimizmu u vezi razvoja umjetne inteligencije i smanjenju kamatnih stopa.

Jučer se na najvećoj svjetskoj burzi trgovalo mirno, na što ukazuje ispodprosječni obujam trgovanja. Na američkim je burzama vlasnika zamijenilo oko 14,6 milijardi dionica, dok je prosječni dnevni obujam u posljednjih 20 trgovinskih dana iznosio 16,9 milijardi.

Zbog božićnih praznika, ovaj će radni tjedan na Wall Streetu biti skraćen. U srijedu će se trgovati skraćeno, a u četvrtak se neće raditi.

A na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,32 posto, na 9.865 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,02 posto, na 24.283 boda, a pariški CAC 0,37 posto, na 8.121 bod.