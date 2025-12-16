Oprez na Wall Streetu uoči gospodarskih izvješća

Na Wall Streetu su u ponedjeljak burzovni indeksi blago pali jer su ulagači oprezni uoči objave nekoliko važnih izvješća, koja će pokazati kakva je situacija u najvećem svjetskom gospodarstvu.

Dow Jones oslabio je 0,09 posto, na 48.416 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,16 posto, na 6.816 bodova, a Nasdaq indeks 0,59 posto, na 23.057 bodova.

Pad indeksa drugi trgovinski dan zaredom posljedica je opreza ulagača uoči objave nekoliko važnih gospodarskih izvješća – o zapošljavanju, trgovini na malo i inflaciji u SAD-u.

Svako od tih izvješća može znatno utjecati na očekivanja ulagača o kamatnim stopama.

Ulagači čekaju izvješće o zapošljavanju

Prošloga je tjedna američka središnja banka smanjila kamatne stope treći put ove godine, za 0,25 postotnih bodova, i poručila da će iduće godine usporiti tempo popuštanja monetarne politike.

No, ulagači se ipak nadaju bržem tempu smanjenja kamata.

„Ulagači će biti suzdržani do objave izvješća o zapošljavanju, čekaju hoće li to izvješće podržati nade u više kamatnih rezova”, kaže Carol Schleif, direktorica u tvrtki BMO Family Office.

Ulagači su oprezni i zbog toga što je tehnološki sektor ponešto izgubio na sjaju.

Donedavno su dionice kompanija koje razvijaju umjetnu inteligenciju gotovo neprestano snažno rasle, no posljednjih tjedana cijene im znatno osciliraju.

Naime, ulagači se plaše da razvoj umjetne inteligencije neće dovesti do tako brzog rasta profita kao što su se nadali, a da bi rast investicija mogao dovesti do prezaduženosti, kakva je bila prije pucanja ‘balona’ u tzv. ‘dot.com’ krizi početkom ovog stoljeća.

A na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 1,06 posto, na 9.751 bod, dok je frankfurtski DAX porastao 0,18 posto, na 24.229 bodova, a pariški CAC 0,70 posto, na 8.124 boda.