Na Wall Streetu rekordi Dow i S&P 500 indeksa. Istovremeno, Oracle doživio potop

Na Wall Streetu su u četvrtak Dow Jones i S&P 500 indeks dosegnuli rekordne razine, dok je Nasdaq oslabio zbog pada cijena tehnoloških dionica, nakon slabijih nego što se očekivalo poslovnih rezultata Oraclea.

Dow Jones porastao je 1,34 posto, na 48.704 boda, dok je S&P 500 ojačao 0,21 posto, na 6.901 bod. Nasdaq indeks oslabio je, pak, 0,25 posto, na 23.593 boda.

Rekordi Dow Jones i S&P 500 zahvaljuju se nadi ulagača da će se rast gospodarstva ubrzati, nakon što je američka središnja banka u srijedu smanjila kamatne stope za 0,25 postotnih bodova, u raspon od 3,50 do 3,75 posto.

Najveći rast u rudarskom i financijskom sektoru

Uz to, čelnici Feda povećali su na posljednjoj sjednici u ovoj godini procjene rasta gospodarstva u idućoj godini s 1,8 na 2,3 posto, a procjenjuju i da će stopa nezaposlenosti na kraju iduće godine iznositi 4,4 posto.

Najviše su jučer porasle cijene dionica u rudarskom sektoru, u prosjeku za 2,2 posto, i financijskom, za 1,8 posto.

S druge strane, najviše su pale cijene dionica u komunikacijskom sektoru, za 1 posto, i tehnološkom, za 0,6 posto.

To je posljedica zabrinutosti ulagača nakon slabijih nego što se očekivalo poslovnih rezultata Oraclea.

Oracle pao gotovo 11 posto

Procjene Oraclea za tekuće tromjesečje slabije su nego što su analitičari očekivali, a poslovodstvo je upozorilo i da će godišnja ulaganja biti oko 15 milijardi dolara veća nego što se očekivalo. Yahoo navodi kako toj tvrtki podbacili prihodi, a rasli troškova vezani uz AI.

Cijene dionice Oraclea potonula je gotovo 11 posto, a pod pritiskom su se našle i dionice niza drugih tehnoloških divova zbog strahovanja da razvoj umjetne inteligencije neće dovesti do tako brzog rasta profita kao što su se ulagači nadali, a da bi rast dugova mogao dovesti do prezaduženosti, kakva je bila prije pucanja ‘balona’ u tzv. ‘dot.com’ krizi početkom ovog stoljeća.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,49 posto, na 9.703 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 0,68 posto, na 24.294 boda, a pariški CAC 0,79 posto, na 8.085 bodova.