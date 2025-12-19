Popuštanje inflacije potaknulo rast Wall Streeta

Na Wall Streetu su u četvrtak burzovni indeksi porasli jer su podaci o popuštanju inflacijskih pritisaka u SAD-u podržali nade u daljnje smanjenje kamatnih stopa američke središnje banke.

Dow Jones ojačao je 0,14 posto, na 47.951 bod, dok je S&P 500 porastao 0,79 posto, na 6.774 boda, a Nasdaq indeks 1,38 posto, na 23.006 bodova.

Nakon četiri dana pada, Dow Jones i S&P 500 jučer su nadoknadili dobar dio tih gubitaka jer je ulagače ohrabrilo izvješće o inflaciji.

Potrošačke cijene u SAD-u porasle su u studenom 2,7 posto na godišnjoj razini, manje od 3,1 posto, koliko su očekivali analitičari.

To je podržalo nade ulagača u daljnje smanjenje kamatnih stopa Feda, pa se sada na tržištu procjenjuje da postoji 58 posto izgleda da će središnja banka u ožujku smanjiti kamate za daljnjih 0,25 postotnih bodova.

Osim toga, na tržištu se procjenjuje da će u idućoj godini Fed smanjiti kamate u dva navrata, što znači da su ulagači optimističniji od čelnika središnje banke koji u prosjeku očekuju jedan rez.

„Pozitivno izvješće o inflaciji ublažava pritisak na čelnike Feda, koji bi ubuduće mogli mirnije smanjivati kamatne stope, ako se nastavi popuštanje inflacije”, kaže Bill Merz, direktor u tvrtki U.S. Bank’s Asset Management Group.

Rastu burzovnih indeksa pridonio je i oporavak tehnološkog sektora, koji je prethodnih dana bio pod pritiskom.

Jučer su, naime, ulagače ohrabrile bolje nego što se očekivalo procjene kvartalne zarade Micron Technologya. Cijena dionice te kompanije skočila je više od 10 posto.

U šest od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa cijene su dionica jučer porasle, a najviše u uslužnom sektoru, 1,8 posto.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,65 posto, na 9.837 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 1,0 posto, na 24.199 bodova, a pariški CAC 0,80 posto, na 8.150 bodova.